《復仇者聯盟：終局之戰》鷹眼浪人HotToys新造型完全立體化

超級英雄電影《復仇者聯盟：終局之戰》上映還未滿一週，已經締造驚人的票房記錄！專門生產 12 吋精緻電影人偶的 HotToys 很快的也推出了最強射手鷹眼在本作中的造型人偶。

人偶高約 30 公分、全身有 30 個以上的可動關節，以這次傑瑞米‧雷納在《復仇者聯盟：終局之戰》中的最新造型為主，無論是皮膚的紋路或是髮型都相當具有質感。而本系列最為人推薦的當然是小道具及服裝的精巧程度，這次在劇中出現的浪人新造型，護具及斗篷上的金色飾邊更是精巧。

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在鷹眼手上最能發揮威力的當然就是弓箭了，除了這象徵性的武器以外，手裡劍和匕首也一併附上。不過如果你是收藏家或是系列鐵粉，那一定要購入限定版，限定版將再附上戴面罩的頭部零件、能夠替換的腿部零件、護腕零件以及刀，限定版就能夠讓鷹眼搖身一變成浪人造型。

這款人偶售價是 34000 日圓（含稅），預計在 2020 年 7 月發售。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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