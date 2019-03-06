【復仇者聯盟4】LEGO疑劇透最終戰畫面　Marvel隊長領軍戰魁隆

Marvel Studio首位女超級英雄電影《Marvel隊長》（Captain Marvel）今日終於正式上映；而一個多月後，《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）也將為Marvel第3階段劃上完美句號。 復仇者聯盟目前最大的敵人是魁隆；而Marvel Studio最大的敵人，相信是周邊的商品。因為它們不時提早「劇透」戲中有機會出現的角色、畫面或武器，而今次LEGO推出的5款全新《復仇者聯盟》產品，而其中一款商品卻疑似透露了《復仇者聯盟4：終局之戰》其中一幕與魁隆戰鬥的畫面。

《復仇者聯盟3》為影迷帶來意想不到的結局，究竟鐵甲奇俠將會如何撥亂反正呢？（劇照）

由於高達14位超級英雄，分別在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）及《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）中化成灰燼，故一般影迷理論均認為，「時間旅行」（Time Travel）是復仇者聯盟撥亂反正最好的方法，而LEGO也疑似證實了這點。它們推出一款名為「Avengers Compound Battle」（復仇者復合戰）的產品，當中LEGO人仔包括「宇宙霸主」魁隆及其手下Outriders；而超級英雄則包括Marvel隊長、鐵甲奇俠、涅布娜、蟻俠及變形俠醫，而涅布娜還穿著全新高科技復仇者聯盟隊服。

約14位超級英雄在《復仇者聯盟3》中「戰死」。（劇照）

第二款產品則顯示了鐵甲奇俠的裝甲倉庫，可是不少網友對此均感到驚訝，因為鐵甲奇俠的大宅在《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）時遭到嚴重損壞。所以消息傳出後，不少網友質疑其真偽，並笑指為何獵布拉會在直昇機上與魁隆戰鬥。可是，卻有網友提出其實在原著漫畫中，魁隆也有使用直昇機。而時間旅行理論或也完美解釋了鐵甲奇俠的裝甲倉庫為何仍然存在，或者復仇者大概已及時回到它未被毀滅前。

關於復仇者聯盟周邊商品中，當明確指出變形俠醫將穿上Hulkbuster盔甲，並在《復仇者聯盟3》出現。（劇照）

值得注意是，LEGO的玩具並不是每次都能提供可靠的電影資訊，如在《奇異博士》（Doctor Strange）的LEGO產品中，指出Shuma-Gorath會入侵至聖所；但是，在其他《復仇者聯盟3》的商品中，卻成功預測變形俠醫將穿著Hulkbuster盔甲。至於今次孰真孰假，仍有待下月電影上映才能揭曉，目前只屬參考性質。

LEGO「Avengers Compound Battle」產品。（網上擷圖）

5款全新《復仇者聯盟》LEGO