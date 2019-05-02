城市建設策略遊戲《美麗新世界 1800》創銷售紀錄　PC平台有售！

Ubisoft 今（30）日宣佈，備受好評的城市建設策略遊戲系列最新作品《美麗新世界 1800》創下了該系列史上最快銷售紀錄。另外，Ubisoft 也透露《美麗新世界 1800》發售首週銷售量是前作《美麗新世界 2205》的 4 倍之多。《美麗新世界 1800》官方中文版現已於全球Windows PC平台發售。

充滿科技創新、陰謀詭計以及爾虞我詐的 19 世紀，是讓《美麗新世界》經典遊戲機制大放異彩的絕佳舞台。由Ubisoft Blue Byte開發的《美麗新世界 1800》提供玩家無窮的機會展現他們的治理手腕。玩家將可建立大都會、規劃有效率的物流網路、殖民海外新大陸、派遠征隊前往世界各地，以及透過外交、貿易或戰爭手段征服他們的對手。

Ubisoft Blue Byte總經理表示：「對 Ubisoft Blue Byte 的所有員工來說，《美麗新世界 1800》是一趟不可思議的旅程，我們很開心看到玩家們喜歡遊玩我們的遊戲。自遊戲發表以來，《美麗新世界 1800》的社群伙伴透過我們的社群平台 Anno Union提供了無數有用的寶貴意見，幫助我們順利發售這款出色遊戲。我們真的很榮幸擁有這群電玩遊戲業界最忠實的社群伙伴。在一鳴驚人地創下出色銷售紀錄後，我們現在把所有精神放在為《美麗新世界 1800》提供最棒的上市後追加內容，並且迫不及待把更多精彩內容呈現給大家！」

自 4 月 16 日遊戲發售以來，《美麗新世界 1800》的玩家們馬不停蹄、日以繼夜地打造自己的工業帝國，並締造了以下的驚人數字。（gamebase）

自4月16日遊戲發售以來，《美麗新世界 1800》的玩家們馬不停蹄、日以繼夜地打造自己的工業帝國，並締造了以下的驚人數字：玩家們島嶼上的公民人數達到近70億，是 1899當年全球人口數的三倍之多；玩家們建造了超過1000萬艘船隻；玩家們建造了超過10億口良田；有超過300萬座島嶼有人居住。

Windows PC 版《美麗新世界 1800》及其 Season Pass 已自4月16日起在 Ubisoft Store和 Epic Games Store以數位形式發售，《美麗新世界 1800》Season Pass 的售價為新台幣675元（約港幣171元）。購買《美麗新世界 1800》數位豪華版或拓荒者版的玩家將可獲得包含「無政府主義者」角色的獨特內容。

在過去一年半多的時間裡，《美麗新世界 1800》廣邀玩家透過 Anno Union 提供想法與意見來參與遊戲的創作與開發過程。到目前為止，Anno Union共計發表了 160多篇網誌、張貼了15,000多則意見，並舉辦了5次社群競賽。在玩家與遊戲工作室合作之下，開發團隊得以根據玩家的意見塑造遊戲，並加入社群詢問度高的特色。更多詳細介紹請至官方網站查詢。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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