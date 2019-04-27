動作 RPG遊戲《鬼哭邦》宣傳片發布　登場人物最新情報公開

日本 Square Enix 預定於 2019 年夏天在 Nintendo Switch／PS4／PC 等平台推出、Tokyo RPG Factory 開發製作的全新動作 RPG《鬼哭邦》（鬼ノ哭ク邦，中文名暫稱），官方特地公開以遊戲內登場角色為主題的最新介紹影片讓玩家們欣賞。

本作為一款讓玩家們化身為專門負責救濟處理因為受死亡所苦而無法輪迴轉生，並因此而魔物化的徬徨死者亡魂「迷人」（迷イ人）的「逝人守護者」（逝ク人守リ）主角「鬼燈」（カガチ，CV：橋詰 知久），透過各式各樣的「鬼人」（鬼ビ人，也就是一般遊戲常見的職業）即時切換，享受爽快且充滿戰略性動作戰鬥樂趣的動作 RPG 遊戲。而在這次介紹裡，將為遊戲登場人物部分繼續為玩家們進行介紹。

輪廻（リンネ，CV：三上 枝織）

曾經在鬼燈少年時代出現在其面前的不可思議少女。隨著時間流逝，如今她再度出現在成為逝人守護者的鬼燈面前。與過去面貌幾乎全無改變，甚至就連自己的名字都忘記的她，被鬼燈稱呼為「輪迴」……

黑夜叉

被遺忘的過去與漆黑業火糾纏著的神秘黑衣劍士，幾乎無人知曉這名被怨念之鎖纏縛的男人之真面目。如今，這名被罪之起源玩弄，持續徘徊在黑暗之中的男人，因為「為了開放憎惡」的莫名理由而堅持追逐著輪迴。

九市（クシ，CV：小山 剛志）

雖然總是給人一副餘裕誇大的囂張印象，不過實際上卻是個非常優秀的逝人守護者，也是引導年輕的逝人守護者們前進的值得依賴存在。另外他也是扶養鬼燈長大的親人。由於不太訴說自己的事情，因此知道他心裡真正想法的人很少，但由於毫不掩飾自己對獨生女孔雀的愛，因此寵女這點倒是廣為大家所週知。

孔雀（マユラ，CV：Lynn）

心地溫柔的逝人守護者，九市的女兒，也是從小跟鬼燈一起長大的青梅竹馬。非常重視與他人之間的聯繫，就算是對迷人或鬼人也不例外，但也因為如此，對輪迴轉生的真理與自己的生存方式等各種事情產生各種矛盾，而讓身為逝人守護者的自己感到痛苦不已——。即使身處在死者與生者兩者之間，她也依然對此感到煩惱不已。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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