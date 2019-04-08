《美麗新世界 1800》PC版系統需求出爐 4月12起優先體驗

UBISOFT於4月3日公佈了《美麗新世界1800》Windows PC版的最低及建議系統需求，Beta公開測試將於4月12日開跑。

4月12日至4月14日期間，玩家可透過Uplay或Epic Games Store下載《美麗新世界 1800》Beta公開測試Windows PC版搶先體驗遊戲。《美麗新世界 1800》正式版將隨後在2019年4月16日於Windows PC平台發售。預購《美麗新世界 1800》的玩家將可獲得包含額外遊戲內容的「帝國組合包（Imperial Pack）」；購買「數位豪華版（Digital Deluxe）」和「拓荒者版（Pioneers Editions）」的玩家將可獲得包含「無政府主義者（The Anarchist）」角色的獨特內容。

《美麗新世界1800》結合了20多年來深受玩家喜愛的《美麗新世界》遊戲特色，例如個別的人工智慧對手、可運送的貿易貨物、隨機產生的地圖、多段式遊戲玩法以及各種物品等等。此外，遊戲還提供了豐富的城市建造體驗，包括劇情戰役、自訂自由度高的沙盒模式，以及經典的《美麗新世界》多人遊戲體驗。

1080p（30FPS）最低系統需求： 作業系統：Windows 7 SP1、Windows 8.1、Windows 10（限64位元版本） 處理器：Intel Core i5 2500 @ 3.3 GHz、AMD FX 6350 @ 3.9 GHz 記憶體：8GB 顯示卡：Nvidia GeForce GTX 660（2GB）、AMD Radeon R7 260X（2GB） DirectX：DirectX 11或12

1080p（60FPS）最低系統需求： 作業系統：Windows 7 SP1、Windows 8.1、Windows 10（限64位元版本） 處理器：Intel Core i5 4460 @ 3.2 GHz、AMD Ryzen3 1200 @ 3,1 GHz 記憶體：8GB 顯示卡：Nvidia GeForce GTX 670（2GB）或 AMD Radeon R9 270X（2GB） DirectX：DirectX 11或12

1080p（30FPS）建議系統需求： 作業系統：Windows 7 SP1、Windows 8.1、Windows 10（限64位元版本） 處理器：Intel Core i5 4690K @ 3.5 GHz、AMD Ryzen5 1400 @ 3.2 GHz 記憶體：8GB 顯示卡：Nvidia GeForce GTX 770（4GB）、AMD Radeon R9 285X（2GB） DirectX：DirectX 11或12

4K（60FPS）建議系統需求： 作業系統：Windows 10（限64位元版本） 處理器：Intel Core i5 4690 @ 3.5 GHz、AMD Ryzen 5 1500X @ 3.5 GHz 記憶體：8GB 顯示卡：Nvidia GeForce GTX 970（4GB）、AMDRadeon R9 290X（4GB） DirectX：DirectX 11或12

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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