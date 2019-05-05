百合RPG手遊《魔女兵器》5月底開通測試 　玩家化身美少女戰鬥

發行商 LTgames昨（3）日宣佈，旗下性轉百合美少女 RPG《魔女兵器》將啟動測試。《魔女兵器》是一款集輕小說劇情、美少女養成、策略戰鬥與一體的 RPG 手遊。目前該遊戲在日本已由 DMM GAMES 發行上線，臺港澳區域預計於 5 月中下旬招募測試玩家。

性轉救世劇情，撲朔迷離懸疑迭起



2037 年夏，由於異質物爆發世界毀滅，躲過一劫的少年「小憐」對着聖杯許願，希望一切從未發生…一陣白光過後的次日清晨，城市完好如初，少年醒來卻發現自己變成了女孩子！而聖杯也在嚴密的監控下突然消失。 撲朔迷離的戰鬥衝突，獲得兵器魔力的少女…各個政治勢力圍繞異質物的陰謀正等待玩家逐步發現！

（Gamebase）

深度養成策略組隊，與兵器少女一起拯救世界

遊戲中玩家將扮演主角「小憐」，與多位擁有不同屬性技能的魔女展開互動。而在戰鬥系統中，「小憐」亦將與4位魔女一起組隊出戰，共同迎戰未知可怕的敵人。《魔女兵器》預計將於 5 月中下旬展開台港澳地區測試，感興趣的玩家可先關注官方粉絲團以獲取最新訊息。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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