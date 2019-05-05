《鬼滅之刃》推出「年號又換了」潮Tee　呼應平成令和年代交替

由吾峠呼世晴老師原著漫畫改編的動畫《鬼滅之刃》上週播出的第四集正好呼應了最近的改元大事，官方還順勢推出了週邊商品，究竟是看準了這個時候還是一切都只是巧合，編輯覺得這也只有官方知道...但不得不說這是個高明的操作！

《鬼滅之刃》第四集中，好不容易參加鬼殺隊入隊資格考試的炭治郎遇上了強敵，這個長了許多手臂的「手鬼」一發現年號又換了一輪，便悲憤的大喊「年號又換了！！！」，這個巧合讓最近正好處於平成與令和交替時事的現實觀眾們當然是覺得太親切了。雖然就早了那麼幾天播出，讓觀眾們覺得有些可惜，不過官方Twitter在改元當天依舊貼出了「手鬼」大喊的動畫剪輯畫面，還是獲得了許多轉發與會心一笑。



5 月 1 日官方宣布手鬼的「年號又換了」T 恤將於日本全國的安利美特店鋪、網路商店，還有MOVIC 通犯網站開始接受預定，價格是 2700 日圓，6 月才會正式發貨。在開始使用新年號的時候穿上這個改元梗 T 恤，相信也更能體會到新時代的到來吧！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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