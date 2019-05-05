《德軍總部II》《戰紋》Xbox Game Pass公開5月份7款免費遊戲

台灣微軟日前日宣佈2019年5月份「Xbox Game Pass」免費遊戲名單，包含第一人稱射擊大作的《德軍總部II：新巨像》、超硬派科幻動作遊戲《機甲狂潮》、傳統回合制戰棋遊戲《戰紋》、科幻城市策略規劃《Surviving Mars》、老少咸宜的動作遊戲《LEGO BATMAN 3：飛越高譚市》等7款高品質遊戲，加入遊戲庫。

《德軍總部II：新巨像》（Wolfenstein II：The New Colossus）

由Bethesda公司發行的經典第一人稱射擊《德軍總部》系列新作《德軍總部II：新巨象》，以架空的歷史為舞台，描寫二次大戰納粹德軍席捲全球，甚至連美國本土也被納粹德軍攻下，為推翻納粹統治，玩家扮演戰爭英雄B．J．布拉柯威茲，招募一群抵抗戰士追捕邪惡的Frau Engel博士，從美國新墨西哥州開始吹響反攻號角，展開收復美國的二次革命。

《德軍總部II：新巨像》（Wolfenstein II：The New Colossus）（Gamebase）

《德軍總部II：新巨象》採用領先業界的id Tech 6引擎，呈現最振奮人心的冒險故事。玩家將前往納粹統治下的美國，招募反抗軍殘餘勢力中最熱血的領袖。在美國標誌性場景與納粹一決生死、配備一卡車的強力武器、釋放全新能力，在這款正統的第一人稱射擊遊戲中對抗納粹軍團，殺出一條血路。

《德軍總部II：新巨像》（Wolfenstein II：The New Colossus）（Gamebase）

《戰紋》（Wargroove）

由獨立團隊Chucklefish工作室開發的一款傳統回合制戰棋遊戲，描寫「Cherrystone王國」爆發戰爭，年輕的公主被迫逃離家園，為復興王國，公主將號召各地勇士組織反抗軍，展開復國戰爭。遊戲中有數十位英雄人物可以招募，每個英雄都有獨特必殺技，玩家能選擇加入不同陣營進行戰鬥，不同陣營也會對故事發展產生影響。另外《戰紋》還可以使用遊戲內建編輯器製作自訂場景、地圖和戰役，隨心所欲地暢玩遊戲。

《Surviving Mars》

由Haemimont Games工作室推出的《Surviving Mars》，是一款科幻風格的城市建設經營模擬遊戲，以一片荒蕪的火星為舞台，玩家扮演火星殖民基地的管理者，必須努力採集各種資源，建設各種設施，想辦法在火星建立殖民地並且想辦法存活下來。玩家在確定要在哪個位置展開殖民生活前，要先確定資源狀況，接著建設基礎設施，種植食物、開採礦物等。另外遊戲結合研發樹設計，玩家可以透過探索火星表面來獲得新的突破，讓火星殖民地越來越壯大。

《Surviving Mars》（Gamebase）

在遊戲中，玩家必須建設可持續發展的太空殖民地，並處理每個不同模擬殖民地的居民問題。您也可以探索火星爆炸的秘密，揭露這些秘密可能為您帶來巨大的財富，或是破壞。借鑑60年代的設計風格，遊戲中充滿獨特復古式未來主義美學，讓殖民都市變得更不同以往。

《Surviving Mars》（Gamebase）

《Tacoma》

由Fullbright工作室開發的《Tacoma》，是款風格特殊的第一人稱遊戲，遊戲以月球上的「Tacoma」基地為舞台，因為一次失誤導致月球基地有大量資料遺失，為搶救這些資料，玩家必須以數位的方式進入資料庫，在光怪陸離的數位電子世界展開冒險。

《Tacoma》（Gamebase）

玩家一開始將先登錄自己的AR角色，並進入「Tacoma」的數位資料庫，從紀錄檔中探索故事並找回遺失的資料。玩家角色可以在記錄檔中隨意移動，並從每個角色得到進一步的資訊，一步步揭開事件真相。

《Tacoma》（Gamebase）

《For the King》

由IronOak Games工作室開發的《For the King》，結合桌遊和地城探索元素的跨越領域戰略型RPG遊戲。描寫王國遭到外族入侵瀕臨滅亡，為了復興王國，玩家能從鐵匠、學者、獵人、吟遊詩人...等職業中選擇一位英雄展開冒險。

《For the King》（Gamebase）

遊戲支援單人和多人線上合作模式，戰鬥與探索節奏都非常快速，玩家要快點召喚隊友一起踏上戰場，玩家可以選擇分組行動覆蓋更多的地域，或者全組出動保護各組員安全。遊戲玩起來非常流暢，加上不少跟運氣有關的設定，很適合多人同樂。

《For the King》（Gamebase）

《機甲狂潮》（The Surge）

由Deck13 Interactive工作室開發的《機甲狂潮》，是款硬派的科幻動作遊戲，遊戲設定在一個反烏托邦主義的未來地球上，因地球過度開採已經臨崩潰邊緣，而巨大的跨國企業「CREO」想要扭轉地球暖化導致的異變現象，但計畫卻失敗，玩家必須想辦法使用帥氣的戰鬥機甲與武器來戰鬥，並透過升級裝備來存活，同時找出事件背後的原因，以及如何阻止它的辦法。

《機甲狂潮》（The Surge）（Gamebase）

而遊戲強調硬派的近身戰鬥，玩家能升級機甲各部位提升武力，而針對敵人也能進行不同的部位打擊，相當考驗玩家的操控實力，玩起來極具挑戰性。

《機甲狂潮》（The Surge）（Gamebase）

《LEGO BATMAN 3：飛越高譚市》

老少咸宜的《LEGO BATMAN》系列的最新第三代作品，遊戲標榜收錄超過200個樂高英雄，可以在廣大的樂高都市中探險與戰鬥。《LEGO BATMAN 3：飛越高譚市》收錄了包含蝙蝠俠、超人、神力女超人、水行俠...等最完整的DC漫畫中的英雄與反派，可以在不同區域組成的「高譚市」冒險與戰鬥。

《LEGO BATMAN 3：飛越高譚市》（Gamebase）

遊戲主要玩法是與敵人戰鬥、解謎以及收集樂高的「螺絲」，這些螺絲可以用來解鎖更多英雄、強化技能與開啟遊戲新模式。《LEGO BATMAN 3：飛越高譚市》可玩性非常高，光要收集遊戲中所有隱藏要素便極為豐富，絕對能讓玩家玩得很滿足。

《LEGO BATMAN 3：飛越高譚市》（Gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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