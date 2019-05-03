《瘟疫傳說：無罪》最新4K畫面公開！實體版將於5月14日發售

代理商傑仕登宣佈，Focus Home Interactive即日起公開《瘟疫傳說：無罪》（A Plague Tale：Innocence）最新畫面，讓玩家體驗由PS4 Pro和Xbox One X所帶來的4K畫面衝擊，遊戲預定於5月14日在PS4及Xbox One等平台上推出實體版，將支援中文及英文字幕

《瘟疫傳說：無罪》的故事背景設定在黑死病蔓延的法國，玩家扮演踏上逃亡之路的阿米西亞與雨果姊弟兩人，要一邊逃離鼠群的威脅以外還要躲過士兵的追捕，透過故事發展才能知道究竟姊弟身上重大的秘密為何。

在最新公開的圖片中，玩家們可以率先感受4K畫質為《瘟疫傳說：無罪》帶來了甚麼影響，首先除了人物的樣貌細節得到提升外，遊戲背景中呈現的的細微天氣變化更容易分辨，細緻的廢墟和敵人營造出的令人緊張的刺激感，高清的荒野環境配上光影效果也為遊戲增添一份額外的恐怖感！

產品資訊 遊戲名稱：瘟疫傳說：無罪（A Plague Tale: Innocence） 開發商：Asobo Studio 發行商：Focus Home Interactive 遊戲類型：動作求生類 亞洲總代理：Game Source Entertainment 台灣代理 : 傑仕登股份有限公司 對應平台：PlayStation®4/ Xbox One 發售日期：2019年05月14日 建議售價：HKD $389 / NTD$1,590（PlayStation®4/ Xbox One） 字幕：英文 / 簡體中文

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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