PS4《全民高爾夫VR》正式版及免費體驗版　5月21日同步出

Sony Interactive Entertainment 預定於 2019 年 5 月 21 日在台灣與海外 PS4 主機上推出，日本則是預定 6 月 7 日上市，官方旗下人氣高爾夫最新 PS VR 對應專用遊戲《全民高爾夫VR》（みんなのGOLF VR），宣布將於 5 月 21 日當天隨遊戲上市同步推出免費體驗版讓玩家們下載試玩！

《全民高爾夫VR》為一款對應 PS VR 虛擬實境技術，讓玩家們彷彿真正置身於高爾夫球場之中，可以輕鬆享受高爾夫打球樂趣的 VR 體驗遊戲。而在這次的免費體驗版方面，將會開放正式版內容之一的「練習場」讓玩家們試玩。玩家們將可以在這個直線距離超過 250 碼的超廣大練習場裡，嘗試各式各樣的打擊揮桿練習，感受一下本作擬真豐富的高爾夫擊球樂趣。

（《全民高爾夫VR》）

附帶一提，另外這次體驗版也跟正式版一樣，可以讓玩家們針對主角「性別／擅長左右手／身高／姿勢（坐姿／立姿）」等各種細部項目進行設定，有興趣的玩家們到時也可以先來體驗看看，再來決定要不要入手正式版嘗試其他挑戰項目！

（《全民高爾夫VR》）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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