「Xbox One S 全數位版」搭配《盜賊之海》等三款遊戲上市

標榜大空間 1TB，內含三款大作的「Xbox One S 全數位版」遊戲主機今日正式上市，強調數位遊戲服務的微軟，也同步於實體通路推出遊戲序號卡，讓玩家免信用卡也能輕鬆購買遊戲。

+ 6 + 5 + 4

少了光碟機，最實惠加入 Xbox 家族的時機降臨

「Xbox One S 全數位版」外觀大小與「Xbox One S 」相同，承襲先前精美的工藝設計，因為移除了 4K 影音藍光光碟機，重量減輕許多。

但運算效能等同「Xbox One S 」，不僅支援 4K 解析度，也能觀看 Nefilx 等 Ultra HD 視訊串流，同時也支援 HDR 高動態範圍遊戲影像細節呈現。也支援頂級 Dolby Atmos 和 DTS:X 音效。

搭配隨機附贈的三款遊戲與一個月的金會員總價值共超過新台幣 3,600 元，建議售價為新台幣 7,980 元，換算下來主機僅要 4380 元，來到目前最優惠的價格。

琳瑯滿目的數位遊戲

除了這三款以外，玩家進入 Microsoft Store 還可以藉由 Game Pass 以及 Xbox Live Gold 的會員資格，購買更多數位版遊戲，可啟動一個月Xbox Live Gold試用序號觀看遊戲內容，每個月也會推出不同的免費遊戲陣容讓玩家體驗，購買需要綁定信用卡帳戶。另外，微軟正準備中的 ProjectXCloud 雲端遊戲服務，玩家也可期待藉由此款主機享受到。

與電玩專賣店、3C量販店及線上購物通路推出「遊戲序號卡販售模式」

為了讓更多玩家可以體驗遊戲，台灣微軟表示，未來 Xbox One 數位版遊戲可全面在 Xbox Store 及販售序號卡的實體通路購買取得，即便是沒有信用卡的玩家，也能在一般通路輕鬆購買。兌換序號後會儲存在個人帳號內的數位遊戲庫，無須光碟啟動，亦能輕鬆在不同Xbox One主機或 Windows 10 平台上切換遊玩。

「Xbox One S 1TB All Digital Edition 全數位版」– 三遊戲同捆組：

建議售價：港幣$1,980／新台幣7,980元

同捆組內容物：

• Xbox One S 1TB All Digital Edition主機

• Xbox One 無線控制器（白）

• Minecraft《Minecraft（我的世界）》遊戲下載卡

• Sea of Thieves《Sea of Thieves（盜賊之海）》遊戲下載卡

• Forza Horizon 3《Forza Horizon 3（極限競速：地平線3）》遊戲下載卡

• 1個月Xbox Live Gold試用序號

• 高速 HDMI 2.0纜線及電源線

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO