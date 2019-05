「Xbox One S 全數位版」搭配《盜賊之海》等三款遊戲上市

標榜大空間 1TB,內含三款大作的「Xbox One S 全數位版」遊戲主機今日正式上市,強調數位遊戲服務的微軟,也同步於實體通路推出遊戲序號卡,讓玩家免信用卡也能輕鬆購買遊戲。

+ 6 + 5 + 4

少了光碟機,最實惠加入 Xbox 家族的時機降臨

「Xbox One S 全數位版」外觀大小與「Xbox One S 」相同,承襲先前精美的工藝設計,因為移除了 4K 影音藍光光碟機,重量減輕許多。

但運算效能等同「Xbox One S 」,不僅支援 4K 解析度,也能觀看 Nefilx 等 Ultra HD 視訊串流,同時也支援 HDR 高動態範圍遊戲影像細節呈現。也支援頂級 Dolby Atmos 和 DTS:X 音效。

搭配隨機附贈的三款遊戲與一個月的金會員總價值共超過新台幣 3,600 元,建議售價為新台幣 7,980 元,換算下來主機僅要 4380 元,來到目前最優惠的價格。

琳瑯滿目的數位遊戲

除了這三款以外,玩家進入 Microsoft Store 還可以藉由 Game Pass 以及 Xbox Live Gold 的會員資格,購買更多數位版遊戲,可啟動一個月Xbox Live Gold試用序號觀看遊戲內容,每個月也會推出不同的免費遊戲陣容讓玩家體驗,購買需要綁定信用卡帳戶。另外,微軟正準備中的 ProjectXCloud 雲端遊戲服務,玩家也可期待藉由此款主機享受到。

與電玩專賣店、3C量販店及線上購物通路推出「遊戲序號卡販售模式」

為了讓更多玩家可以體驗遊戲,台灣微軟表示,未來 Xbox One 數位版遊戲可全面在 Xbox Store 及販售序號卡的實體通路購買取得,即便是沒有信用卡的玩家,也能在一般通路輕鬆購買。兌換序號後會儲存在個人帳號內的數位遊戲庫,無須光碟啟動,亦能輕鬆在不同Xbox One主機或 Windows 10 平台上切換遊玩。

「Xbox One S 1TB All Digital Edition 全數位版」– 三遊戲同捆組:

建議售價:港幣$1,980/新台幣7,980元

同捆組內容物:

• Xbox One S 1TB All Digital Edition主機

• Xbox One 無線控制器(白)

• Minecraft《Minecraft(我的世界)》遊戲下載卡

• Sea of Thieves《Sea of Thieves(盜賊之海)》遊戲下載卡

• Forza Horizon 3《Forza Horizon 3(極限競速:地平線3)》遊戲下載卡

• 1個月Xbox Live Gold試用序號

• 高速 HDMI 2.0纜線及電源線

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App,手機用戶,體驗更佳!精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送!

立即下載: https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO