FXitinPost新作改造《星球大戰》經典場景！星戰粉絲大讚細節用心

FXitinPost 是一個於 2017 年創建的 YouTube 頻道，主要的創作內容都是圍繞在製作含有各式特殊視覺效果的動作短片作品，而近期他們釋出了新作後便成了當前的網路話題，雖然是透過自身想像所改造出來的《星際大戰四部曲：曙光乍現》片段場景，但許多細節呈現都做得相當用心，讓該部作品成了當前《星際大戰》（港譯星球大戰）社群中討論度極高的創作。

該部短片所做的便是重新製作《星際大戰四部曲：曙光乍現》中的經典光劍對決場景，可以看到這場歐比王對上達斯維達的光劍戰多了不少更加激烈的交戰場景，除了更加有力的劍術過招外，也多了不少原力招式較勁的片段。

+ 7 + 6 + 5

該部短片曝光後便成了熱門影片之一，相當成功的展現《星際大戰外傳：俠盜一號》中達斯維達致命的劍速和令人恐懼的憤怒氣息外，還將其幾乎是完美無縫的帶入了《星際大戰四部曲：曙光乍現》的經典片段內，馬上獲得了《星際大戰》粉絲的一致好評。相信這也有也不少星戰粉絲，各位看完後覺得這部作品的表現如何，不妨也來分享一下觀後感吧！



《星際大戰四部曲：曙光乍現》片段場景改造短片▼▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO