《女神異聞錄5 Royal》團隊公布最新情報　未公開Coop對象登場！

日本 Atlus 預定於 2019 年 10 月 31 日在 PS4 主機上推出，至於繁中版則是將於 2020 年上市的人氣 RPG《Persona 女神異聞錄》系列最新作《女神異聞錄5 Royal》（ペルソナ5 ザ・ロイヤル），開發團隊透過國外媒體訪談公開遊戲最新情報要給玩家們知道。

首先，官方表示，遊戲副標的「Royal」，是官方為了表現想將本作拉抬成華麗大作的心情而取的名稱；同時也強調，本作並不單只是加入新要素而已，在節奏流程上也都有重新調整，讓玩家們可以更加容易進行遊戲體驗，在賺取經驗值練功方面也能更加容易進行，因此將不對應玩家使用原本《P5》的記錄存檔來繼承使用。不過雖然《P5》記錄無法直接繼承使用，但如果玩家保有原本《P5》紀錄，將可以藉此與本作連動，獲得專屬連動特典在本作中入手使用。

（《女神異聞錄5 Royal》）

同時官方也宣布，在這次新增的三學期中，將會收錄足以讓之前曾玩過《P4G》的玩家們期待以上的豐富內容讓玩家們遊戲體驗。而且在本次新追加的美少女角色「芳澤霞」（芳澤かすみ）部分，官方除了會將她的故事與其他原有角色進行串接，讓玩家們可以藉此在了解她的故事之餘，也對其他玩家們熟悉的角色有更深入的了解外，還將會加入她與另一名新角色「丸喜拓人」相關的「Coop」（之前五代中可與 NPC 角色培養關係的友好度系統）路線（除上述兩人外，也還會有其他 Coop 對象登場！），也讓遊戲豐富度更加提升許多！

+ 2

除了上述追加內容之外，官方也在訪談中表示，在這次的遊戲中，還將會預定加入多達 20 曲左右的新 BGM 樂曲，同時還將會有神秘（或許不是？）的新角色帥哥與主角的陪睡畫面等眾多新要素，喜歡《P5》的粉絲們到時可千萬不要錯過！



附帶一提，官方也在訪談中爆雷表示，這次登場的新角色丸喜，與其說是故事關鍵人物，不如說是與最後頭目有所關聯之類的角色？至於他在遊戲中將會佔有怎樣的關鍵，還有待玩家們屆時親自來遊戲實際體驗看看！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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