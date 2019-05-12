台灣動漫風遊戲《Dusk Diver 酉閃町》上架 　強大聲優陣容公開

發行商傑仕登宣布，將與台灣遊戲開發商 JFI Games 競鋒國際合作，於 2019 年秋季在全球正式發行以台灣西門町作為故事背景，奇幻動漫風格動作遊戲《Dusk Diver 酉閃町》PS4、Nintendo Switch 家用主機版本。並同時公開將與聲優水桐けいと合作的遊戲形象合作歌曲「閃閃少女」。

《Dusk Diver 酉閃町》是由台灣本土遊戲團隊 JFI Games 競鋒國際旗下小組 JERA 製作團隊，致力研發的話題作品。首度以台北觀光文化重鎮西門町作為故事舞台，並採用動漫風格作為主體設計，透過操作平凡的女高中生（？）陽語默，於西門町、酉閃町這一體兩面的世界中，進行奇幻冒險的動作遊戲。

本次傑仕登有幸與 JFI Games 競鋒國際一同合作，正式取得《Dusk Diver 酉閃町》家用主機版的全球發行權利。以將台灣本土自製的遊戲推廣至全球為目標，積極透過世界各地電玩通路的宣傳以及行銷，使台灣國產遊戲能在世界上的能見度更加提升、製造話題性，同時也盼望台灣遊戲產業的實力能受到各國的矚目以及期待。



本作除了先前已公布，將發售 Nintendo Switch 版本外，為回應玩家們的期待以及反映聲浪，也正式宣布將同步於 2019 年秋季推出 PS4 版。不但將新增眾多家用主機版獨家的遊戲內容以及要素外，也預計於世界各地推出限量典藏版。詳情將會陸續公開，請喜愛本作品的玩家們，務必持續關注後續更多的消息發表。

與聲優水桐けいと小姐特別合作歌曲「閃閃少女」



遊戲開發團隊本次也特別與日本 Kotori Voice 合作，協力製作由遊戲中西門町的謎樣少女「涅梅雅」配音員水桐けいと小姐，所獻聲演唱聲優特別合作歌曲「閃閃少女」，將透過歌聲傳達出以該角色視點，所呈現的遊戲世界觀。本次特別合作歌曲，也邀請到了以《戰國蘭斯》 （戦国ランス）、《碧藍航線》（アズールレーン）等知名作品聞名的作曲家 shade 老師，進行本歌曲的譜曲，將帶領玩家更加沉溺於《Dusk Diver 酉閃町》的奇幻世界中。

（《Dusk Diver 酉閃町》）

《Dusk Diver 酉閃町》遊戲特色介紹



《Dusk Diver 酉閃町》是款以台北觀光文化重鎮西門町為故事舞台的奇幻動漫風格動作遊戲，故事以捷運西門站 6 號出口為起點，強調透過以動漫風格筆觸呈現出的既真實又疏離的奇幻世界觀，來真實還原西門町街頭風貌。為了完整詮釋遊戲內角色之特色，特別力邀台日知名聲優為遊戲內角色配音，希望讓玩家享受刺激的打擊快感外，更沉浸於遊戲中，與角色一同面對異世界未知的挑戰。

《Dusk Diver 酉閃町》遊戲配音陣容（按圖放大）↓↓

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產品資訊

遊戲名稱：Dusk Diver 酉閃町 遊戲類型：奇幻動漫風格動作 開發商：JFI Games 競鋒國際 家用主機版全球總發行：傑仕登股份有限公司 對應平台：PlayStation 4、Nintendo Switch 發售日期：2019年秋季預定 建議售價：未定 語音：日文、中文 字幕：繁體中文、日文、英文、韓文 年齡分級：輔12級

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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