日媒指中國手遊已佔領韓國市場　瘋狂吸客全靠性感美女＋侵權圖？

近年來手遊市場競爭激烈，日本就有媒體報導韓國的手遊市場已逐漸被中國的手遊給佔領了。在 2017 年登上韓國手遊排行榜的中國遊戲約在 20 款左右，但 2018 年的成長幅度幾乎多了一倍。韓國手遊大廠如 Netmarble、NCSOFT、NEXON 等存在感已逐漸式微，反而是《少女前線》、《崩壞3rd》等中國遊戲都位居 App 商店前幾名。

對於此現象日媒表示是因為中國遊戲在社群網站上所登出的廣告過度刺激讓遊戲的曝光率上升所導致的，以廠商刊登出的廣告為例，玩家能夠經常看到一些有侵權嫌疑、或者充滿誘惑性的廣告宣傳，比如知名動漫角色、或是被捆綁的美女等影像。這些廣告很容易吸引玩家點擊下載，韓國遊戲廠商無法製作類似內容的廣告，否則會有女權組織找上門、或是圖像的版權問題。

《King’s Raid – 王之逆襲》韓版廣告畫面

日媒表示中國遊戲版號停發之後，因為無法獲得版號，中國遊戲廠商便出走到海外，除了韓國以外就連日本手遊市場也出現不少中國產的遊戲。在激烈的廣告競爭底下一些遊戲廠商只能成為中國廠商的承包廠商，自然對於日韓等國家的遊戲業界造成不小的衝擊。即使現在中國又開始發放遊戲版號，面對審查變嚴格的現況，中國遊戲可能會變成讓遊戲內容未閹割的海外版搶攻海外市場，應付審查規定的和諧版在國內推出的狀況了。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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