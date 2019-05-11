《爐石戰記》新單人模式17/5登場　設計師揭曉新玩法、機制

《爐石戰記：反派大進擊》上線屆滿一個月，搭配作為巨龍年劇情開端的單人模式是玩家關注的焦點，設計師藉由「爐邊閒談」揭露免費單人模式「達拉然大劫案」將於5月17日正式登場，這是基於先前地城挑戰及怪物獵殺，加入更多新功能與內容。

從單人模式名稱「達拉然大劫案」呼應資料片《反派大進擊》，玩家這次要扮演的的會是邪惡陣線的手下，按照現有的九個職業，進攻達拉然的五大區域。遊戲設計師 Giovanni Scarpati 揭露將有27種新英雄能力、75 位獨特首領、大量獎勵以及豐富多元的玩法。五大區域將擁有各自的環境效果，製作人舉例「紫羅蘭堡」將有被監禁的手下，會在一定回合後加入戰局。「下水道」則會對調全部手下的生命值和攻擊力，可想見這些環境效果都是基於「達拉然」的背景設定，搭配《爐石戰記》的卡牌規則呈現。

作為邪惡陣線的先鋒，玩家可在開戰前選擇英雄能力與搭配套牌，隨著解開各種迷你任務解鎖。第一個使用的職業法師「拉卡尼休」可選擇「炙能卓越」跟「霜燃」作為替代英雄能力，「炙能卓越」能減少你一張手牌的消耗，而「霜燃」會凍結一個角色或對一個已經凍結的手下造成2點傷害。

+ 2

牌組則以玩家職業風格給予不同主題搭配，讓玩家選擇不同方向發展。為了確保玩家的搶劫順利，官方將追蹤所有的勝場— 每位英雄、每個地點、每個英雄能力還有每副套牌。每區關卡的中場休息，會有友善酒館事件，讓玩家在此調整卡牌。 「達拉然大劫案」同樣會有普通與英雄難度的章節設定，但製作團隊加入了更有樂趣以及挑戰性的「異變模式」，玩家可以在攻略區域前先選擇開啟異變規則，但產生的效果隨機，有讓雙方法術隨機目標的「狂野魔法」，獲是施放高費卡牌獲得寶藏的「閃耀寶藏」。

單人模式預計下週上線，第一章為免費進行，玩家將使用反派法師職業「拉卡尼休」，針達拉然銀行區進行掠奪。攻略完成後可開放購買第二區「紫羅蘭堡」，其餘三區隨後開放，至於玩家將遇到什麼樣的對手呢？就要下週親自挑戰了。

單人模式預計下週上線，第一章為免費進行，玩家將使用反派法師職業「拉卡尼休」，針達拉然銀行區進行掠奪。（《爐石戰記》遊戲畫面）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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