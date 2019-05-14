Switch《火焰之紋章／聖火降魔錄 風花雪月》怪夢引起的戰爭？

日本任天堂預定於 2019 年 7 月 26 日在 Nintendo Switch 主機上推出的人氣 SRPG《火焰之紋章／聖火降魔錄》系列最新作《火焰之紋章／聖火降魔錄 風花雪月》（ファイアーエムブレム 風花雪月），官方特地公開有關本作世界觀、登場角色與遊戲系統最新情報要給玩家們確認欣賞！

世界觀故事背景介紹

在本作中，玩家們將扮演父親是傭兵團團長的主角，並在每晚做著不可思議的夢——在夢境中，除了有平原的無盡軍隊激烈衝突與決戰之外，還有在那之後出現的不可思議少女——而當主角某次前往拯救被盜賊襲擊的年輕人們時，主角夢中的少女竟然出現在主角眼前，並使用「時間倒轉的力量」拯救了主角一命。少女在請求主角幫助後就突然消失，而主角在擊退盜賊幫助年輕人們之後，才知道他們是修道院士官學校的學生，並因此而被學校招聘為教師，這場相遇，也將為主角帶來不可思議的命運。

在本作中，將會以從遙遠太古時代就存在的「佛多拉」（フォドラ）地方做為舞台。由天上女神守護的這片大地，長久以來就由三大勢力支配統治著。這三大勢力，分別是擁有千年以上歷史，支配佛多拉南方的「阿特拉斯迪雅帝國」（アドラステア帝国）、位於帝國北側，由王與騎士們統治這片寒冷大地的「法嘉斯神聖王國」（ファーガス神聖王国）、以及位於第路東側，由有力貴族組成共同體的「雷斯達諸侯同盟領」（レスター諸侯同盟領）。

（《聖火降魔錄 風花雪月》遊戲畫面）

《聖火降魔錄 風花雪月》的故事發生在哪裡？按圖看看▼

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+ 21 + 20 + 19

遊戲系統

在本作中，玩家們進行遊戲時，會分成戰鬥部分與士官學校部分兩方面來交互進行。在戰鬥部分，將會採用與之前系列相同的回合制戰棋式指令玩法，玩家們可以移動各部隊來進行戰鬥，並活用各地形對移動與戰鬥的影響來有效進行戰鬥（如城砦可提升防禦力並回復體力、森林可提升迴避力等等），但行動終了之後，就會進入敵方回合。不過在戰鬥時，主角擁有可以倒回上一手的時間倒轉能力「天刻之拍動」（天刻の拍動），雖然這個能力有使用次數限制，但玩家們可以善用這點來逆轉頹勢，如此一來就不用在每次有人掛掉後利用賽夫羅德大法重新回到戰鬥一開始重新再來。

而在士官學校部分，這方面主要是讓玩家們與學生之間進行交流，藉此提升學生能力為目的。玩家們可以在 3D 表現的修道院內自由探索，與學生們接觸或是共同學習，藉此提升與夥伴之間的羈絆關係，並可以針對學生們進行講義或個別指導來提升他們的技能等級。而且隨著玩家與學生之間的羈絆關係增加，在戰鬥中將會有互補的效果，因此玩家們在與學生們相談時可要慎重選擇，以免不但羈絆沒提升，反而還下降的情況發生。

兵種、轉職

本作與過去系列相同，也將會有各式各樣的兵種登場，如擅長用劍，有優秀快速迴避率的「劍士」、擅長用槍，攻擊容易命中敵人的「兵士」、力量強大，擅長使用斧頭或弓箭的「戰士」、能使用黑／白／闇等各系統魔法的「修道士」等等。



而在遊戲中，當玩家們滿足特定條件，即可進行轉職。不過這次遊戲的轉職跟之前不同，玩家們轉職後等級不會因此而變成一級，能使用的武器種類也不會因此而變化，因此玩家們可以來多加嘗試轉職，找出最適合玩家的職業組合。

附帶一提，在這次遊戲中，一樣提供一般（ノーマル）／困難（ハード）兩種難易度讓玩家們使用。同時在遊戲模式方面，也會分成針對初學玩家們推出，讓死掉的夥伴可以在下一關復活繼續使用的「休閒」（カジュアル）模式，以及針對系列粉絲們推出，死掉的夥伴無法再度復活使用的「經典」（クラシック）模式兩種玩法，玩家們可以依照自己的喜好來進行選擇，來享受遊戲所帶來的豐富戰略樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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