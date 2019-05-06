Switch《Panty Party》實體限定送粉紅小內褲？預約開始快來收藏

【Switch《Panty Party》實體限定版內容公開】日本株式會社賈船宣布Nintendo Switch遊戲《Panty Party》實體版已於5月2日開始接受預訂。以特製封面為標記的限定版僅限量3,000份，包含限定同捆內褲和主題曲CD等讓《Panty Party》粉絲難以抗拒的豪華組合。

《Panty Party》是款玩家作為內褲（愛的戰士）為了維護世界的和平而戰鬥的內褲VS內褲的動作射擊遊戲。不僅可以一人獨自遊玩故事模式和挑戰模式，在Nintendo Switch版，也對應最多4人的對戰模式，而唱出對內褲之愛的主題曲也受到矚目。目前遊戲的下載版已經推出，想要收藏限量實體版的玩家不要忘了預訂喔。

動作射擊遊戲《Panty Party》實體版開始接受預約。（Gamebase）

※限定版、通常版皆可在遊戲販賣網站上預訂。 ※限定版數量有限請盡早預訂。

產品簡介 作品名：Panty Party 類型：動作射擊 平台：Nintendo Switch 價格：下載版 1500日円、實體版 普通版258港幣／限定版428港幣 實體版發售日：2019年夏 官方網站：http://cosen-net.com/pantyparty/ 著作權：©Animu Game／HorngYeuan Digital Co.,Ltd Published by COSEN ©COSEN Retail release licensed to and published by Eastasiasoft Limited. 演出：吉祥はる／羽根木りる／Kokko／片桐良一／引地秀介／今井文也／甘束まお 主題歌：Panty Party 歌：甘束まお（http://cosen-net.com/panpan/） 對應語言：日語／英語／法語／德語／西班牙語／葡萄牙語／荷蘭語／俄語／挪威語／芬蘭語／土耳其語／烏克蘭語／中文繁體字／中文簡體字／韓語

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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