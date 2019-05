Switch《Panty Party》實體限定送粉紅小內褲？預約開始快來收藏

《Panty Party》是款玩家作為內褲(愛的戰士)為了維護世界的和平而戰鬥的內褲VS內褲的動作射擊遊戲。不僅可以一人獨自遊玩故事模式和挑戰模式,在Nintendo Switch版,也對應最多4人的對戰模式,而唱出對內褲之愛的主題曲也受到矚目。目前遊戲的下載版已經推出,想要收藏限量實體版的玩家不要忘了預訂喔。

產品簡介

作品名:Panty Party

類型:動作射擊

平台:Nintendo Switch

價格:下載版 1500日円、實體版 普通版258港幣/限定版428港幣

實體版發售日:2019年夏

官方網站:http://cosen-net.com/pantyparty/

著作權:©Animu Game/HorngYeuan Digital Co.,Ltd Published by COSEN ©COSEN Retail release licensed to and published by Eastasiasoft Limited.

演出:吉祥はる/羽根木りる/Kokko/片桐良一/引地秀介/今井文也/甘束まお

主題歌:Panty Party 歌:甘束まお(http://cosen-net.com/panpan/)

對應語言:日語/英語/法語/德語/西班牙語/葡萄牙語/荷蘭語/俄語/挪威語/芬蘭語/土耳其語/烏克蘭語/中文繁體字/中文簡體字/韓語