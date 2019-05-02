《Saints Row 黑街聖徒3》最新宣傳片公開Switch上盡情為非作歹！

英國 Deep Silver 預定於 2019 年 5 月 10 日在海外 Nintendo Switch 主機上推出，旗下 Deep Silver Fishlabs 所開發的人氣開放世界犯罪動作遊戲《黑街聖徒》系列第三作 Switch 移植版《黑街聖徒3 完整版》（Saints Row：The Third – The Full Package），官方特地釋出這次 Switch 移植版的最新實機影片「Memorable Moments – When Good Heists Go Bad」讓玩家們欣賞。

人氣開放世界犯罪動作遊戲《黑街聖徒》系列第三作 Switch 移植版《黑街聖徒3 完整版》（Gamebase）

本作為之前曾開發製作《Dead Island：Survivors》、《Galaxy on Fire》系列等人氣作的德國 Deep Silver Fishlabs 負責擔任移植開發，將原本三代既有內容完整收錄，也會把包括 16 種 DLC 跟 3 種追加任務等各種 DLC 全部收錄同梱，讓玩家們可以一次體驗最完整《黑街聖徒3》豐富遊戲內容的完整版。喜歡本作的玩家們，也可以先透過本次官方公開的影片，來實際確認這次 Switch 版所收錄的豐富遊戲內容與特色！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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