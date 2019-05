《Saints Row 黑街聖徒3》最新宣傳片公開Switch上盡情為非作歹！

英國 Deep Silver 預定於 2019 年 5 月 10 日在海外 Nintendo Switch 主機上推出,旗下 Deep Silver Fishlabs 所開發的人氣開放世界犯罪動作遊戲《黑街聖徒》系列第三作 Switch 移植版《黑街聖徒3 完整版》(Saints Row:The Third – The Full Package),官方特地釋出這次 Switch 移植版的最新實機影片「Memorable Moments – When Good Heists Go Bad」讓玩家們欣賞。