《爆釣Bar Hunter》Switch遊戲化決定！Barcode都可以變釣場？

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）宣布，預定於 Nintendo Switch 主機上推出一款人氣動畫改編釣魚動作新作《爆釣Bar Hunter》（爆釣バーハンター），至於推出時間與價格目前則都還是未定。

《爆釣Bar Hunter》為日本東映動畫、萬代、小學館所共同製作的泛娛樂多媒體企劃，目前除了在小學館 CoroCoro Comic（快樂快樂月刊）進行漫畫連載中之外，也於今年年初在日本推出 TV 動畫版本（動畫版已於今年 3 月結束），同時目前也有劇場版動畫在日本上映中，之前還推出可以與遊戲主機連動的專用釣魚搖桿讓玩家們入手體驗的 N3DS 遊戲版本，可說是非常火熱的企劃 IP。

（《爆釣Bar Hunter》畫面）

至於在目前官方所公開的 Switch 版方面，目前僅知官方將預定也在 Switch 主機上推出這款人氣動漫改編作品，至於遊戲版確實的內容與情報，目前則都還有待官方後續公開，喜歡這款人氣作的粉絲們不妨就先拭目以待吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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