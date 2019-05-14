《爆釣Bar Hunter》Switch遊戲化決定！Barcode都可以變釣場？

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

日本 Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）宣布，預定於 Nintendo Switch 主機上推出一款人氣動畫改編釣魚動作新作《爆釣Bar Hunter》（爆釣バーハンター），至於推出時間與價格目前則都還是未定。

《爆釣Bar Hunter》為日本東映動畫、萬代、小學館所共同製作的泛娛樂多媒體企劃，目前除了在小學館 CoroCoro Comic（快樂快樂月刊）進行漫畫連載中之外，也於今年年初在日本推出 TV 動畫版本（動畫版已於今年 3 月結束），同時目前也有劇場版動畫在日本上映中，之前還推出可以與遊戲主機連動的專用釣魚搖桿讓玩家們入手體驗的 N3DS 遊戲版本，可說是非常火熱的企劃 IP。

（《爆釣Bar Hunter》畫面）

至於在目前官方所公開的 Switch 版方面，目前僅知官方將預定也在 Switch 主機上推出這款人氣動漫改編作品，至於遊戲版確實的內容與情報，目前則都還有待官方後續公開，喜歡這款人氣作的粉絲們不妨就先拭目以待吧！

《Zombie Night Terror》Switch版登場　喪屍化身像素戰士
Switch《Panty Party》實體限定送粉紅小內褲？預約開始快來收藏
《Saints Row 黑街聖徒3》最新宣傳片公開Switch上盡情為非作歹！
大量新Switch遊戲發布！Mario、Zelda Switch 手掣公開！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。