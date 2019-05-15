東京海賊王塔 ONE PIECE 20週年大型企劃展Cruise History開幕

「東京海賊王塔」啟動大型企劃展「Cruise History」以及最新真人表演秀「ONE PIECE LIVE ATTRACTION『MARIONETTE』」，歡慶《海賊王》動畫 20 週年！大型企劃展「Cruise History」內容包括聲優特別獻聲的「草帽導覽」以及解謎遊戲「海賊大富翁」；特展期間，加碼舉辦「P.O.P」系列模型展示、歷代片頭主題曲回顧等多項活動，帶領海賊王迷們回到 20 年前，重溫草帽一行人的冒險歷程。此外，更推出「Cruise History」特別菜單及周邊商品，為東京海賊王塔獨家販賣，值得體驗與珍藏。

繼前作『PHANTOM』，全新真人表演秀「ONE PIECE LIVE ATTRACTION『MARIONETTE』亦隆重登場，充滿臨場感的舞台表演，帶給海賊王迷們全新視覺感受。新作中除了草帽一行人，薩波等其他角色也將一同登場，喜歡的粉絲們可千萬別錯過！

「Cruise History」企劃展 帶領粉絲回顧20年間的冒險故事

「Cruise History」20 週年紀念企劃展，以「冒險過多少島，就有多少故事」為主題，是東京海賊王塔史上最大規模的特別企畫展。期間分成三波來回顧《海賊王》動畫 20 年以來的歷史及故事，第一波至7月12日，現場重現東海篇到空島篇為止的所有角色及故事，並展出經典場景的分鏡稿、台詞，以及20年前為初代片頭曲《We are!》起稿的複製原畫與PV分鏡稿。粉絲們可趁此機會一窺只在東京海賊王塔才能看到的祕寶們。

（東京海賊王塔）

用聽的展覽！獨家「草帽導覽」 聽聲優們說「草帽一行人」的祕辛故事

配合「Cruise History」企劃展，「東京海賊王塔」更特別邀請《海賊王》聲優們錄製「草帽導覽」，聲優們以座談會形式為粉絲介紹「Cruise History」中各項獨家的展品。不同於一般語音導覽，「東京海賊王塔」更貼心企畫了許多粉絲好奇的內容，包括聲優們初登場的回憶、第一次錄音的現場情況，以及參加海賊王聲優甄選等秘辛故事。延續《海賊王》的精神，導覽點內還藏有秘密版語音，待粉絲們一同來尋寶。

新型態解謎遊戲「航海大富翁」 一起動腦、拿限定卡片

《海賊王》動畫 20 週年紀念的新形態解謎遊戲「海賊大富翁」內，也推出與企劃展「Cruise History」連動的解謎任務。只要在解決任務途中，收集藏在主題樂園內的關鍵字，即贈送假日限定的原創經典場景卡片！全部共有 92 種類（包括閃卡），歡迎海賊王迷們來收集。

（東京海賊王塔）

館內展出同步更新 最經典的模型、主題曲、DVD、歷史年表 一次給足

五樓頂層會場內特別展示今年迎來第15週年的「Portrait.Of.Pirates」系列模型，為世界最知名、受到大批粉絲喜愛的海賊王模型系列。粉絲們可透過本次展示細細品味P.O.P系列15年間的足跡和進化。四樓中央層可欣賞經典的《海賊王》歷代主題曲，一旁甚至還有《海賊王》超人氣系列 DVD「ONE PIECE Log Collection」各集包裝，超過40種的彩繪封面一次排開，讓人不禁覺得感動。三樓出入口層「360 紀錄劇場」旁，則重新裝修成巨大的《海賊王》動畫歷史年表，帶領海賊王迷們一同回顧這 20 年間的點點滴滴。

吃的拿的都是《海賊王》！限定菜單及周邊商品 攻陷粉絲的心與荷包

位於一樓的「Cafe Mugiwara（草帽咖啡廳）」及「山治的俺家餐廳」則推出 「Cruise History」限定菜單，以「東海」、「阿拉巴斯坦」、「空島」的經典場景為靈感製作而成，外表華麗、口感豐富的三品，展期內點用限定菜單還送20周年特別小卡！「草帽商店 東京海賊王塔店」及「TONGARI商店」中，「Cruise History」系列周邊商品亦同步開賣，喜歡的粉絲可要趁早入手！

睽違兩年！最新真人表演秀『MARIONETTE』登場 吸引粉絲朝聖大讚精彩

最新真人表演秀「ONE PIECE LIVE ATTRACTION『MARIONETTE』」登場！睽違兩年，路飛一行人又將展開新的冒險！真人秀使用魔幻光雕投影技術，加上草帽一行人充滿魄力又生動的演出，是東京海賊王塔中不可錯過的超人氣活動。初次公演便吸引大批粉絲前來朝聖，精采絕倫的演出讓來場粉絲不禁拍手盛讚。

（東京海賊王塔）

作為系列作品第四彈，睽違兩年所推出的全新真人表演秀『MARIONETTE』。這次不只是草帽一行人，路飛的結拜兄弟薩波、邪惡科學家M‧凱薩‧克勞恩以及BIG MOM海賊團的夏洛特‧概烈卡都將在舞台上大暴走。接續前作『PHANTOM』，由尾田榮一郎老師設計的原創角色「歌姬安」也會在『MARIONETTE』中登場。

活動概要

一、《航海王》動畫 20 週年紀念特別企劃「Cruise History」 展覽內容：紀念《海賊王》動畫 20 週年的特別企劃，將花一年展示時間重溫 20 年間的《海賊王》故事。目前為第一波展示期間，重溫東海篇至空島篇所登場的各個島嶼的故事。另外也將舉辦多項好玩活動，帶給粉絲們「五感」體驗。 活動日期：第一波 2019 年 4 月 24 日（三）～ 7 月 12 日（五） 展覽地點：東京航海王塔 1 樓、3～5 樓

二、「ONE PIECE LIVE ATTRACTION 『MARIONETTE』」 公演期間：2019年4月24日（三）～結束時間未定 公演地點：東京航海王塔5樓LIVE SHOW舞台

使用「LIVE & PARK PASS」以外入園的觀眾，請至當日售票櫃台加買「LIVE TICKET」方可入場觀看。 由於「LIVE & PARK PASS」、「LIVE TICKET」每日限量販售，售完不再追加。推薦先行購買「LIVE & PARK PASS」預售票，以免向隅。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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