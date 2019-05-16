《AKIRA 亞基拉》真人版7月開拍《雷神3》導演主理．狄卡比奧監製

大友克洋最偉大科幻作品《AKIRA 亞基拉》，荷里活真人版班底經過10多年的轉折，終於塵埃落定。作品將由《雷神3 眾神黃昏》導演泰格韋替替執導，定於2019年7月開拍。

《AKIRA 亞基拉》在歐美人氣極高，是國寶級作品，真人版計劃早在2000年前後已經開始傳來傳去，傳聞中的名字不斷按當時的熱門名字而更新，增加話由《黑夜之神》 Christopher Nolan 拍，又有人提到會由Netflix 《夜魔俠》監製Marco J. Ramirez 改編。

金田電單車已經被《挑戰者1號》率先搬上荷里活片大銀幕，請正式的真人版盡拍開拍吧。

原作故事發生在2020年新東京，剛好還會舉行奧運。不知真人電影能否趕級同年上映？

有段時期，網上曾經出現過一批真人版概念圖，由Ruairi Robinson負責繪畫，當中有場景、金田電單車，甚至以傳聞中的主角Chris Evans和Joseph Gordon-Levitt畫了主角圖。

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有傳泰格韋替替仍會繼續拍《雷神4》，不過看過《A4》都知雷神會跟銀河守護隊合流，所以泰格韋替替就有檔期拍《亞基拉》了。（圖片來源：維基百科） 最終，真人版將由Warner Bros. 發行，奧斯卡影帝里安納度狄卡比奧旗下公司 Appian Way Productions 監製，並由《雷神3 眾神黃昏》一片成名的紐西蘭藉導演泰格韋替替執導。但據聞此作的內容跟原作漫畫有頗大出入，且聽說開拍成本也不算高，所以只能在加州拍攝，舞台會由新東京改為新曼克頓，主角全部變西人就必然，金田竟然是個酒保。

《雷神3》玩風格、玩用色，玩80年代機鋪銀色噴油字體，導演相信可以為《亞基拉》注入一點特殊風格。(圖片來源：Marvel Studios)