動作偵探式《Omensight 預視》PS4簡中版正式發售 　扭轉命運！

【Omensight】H2 Interactive今（14）日宣布，在 PlayStation Store正式發售由Spearhead Games製作的《Omensight》（中文名：《預視》）PS4 體中文版。Nintendo Switch版也將於預計發售。

《Omensight》是一款嶄新的動作皆謀殺偵探式遊戲。由《Stories：The Path of Destinies》這款多次獲獎的研發團隊手中新推出的作品。遊戲中玩家是先驅者，只在危機時期才出現的神話戰士。烏拉利亞的土地被戰爭撕裂了。但先驅者將目睹世界被一個黑暗之神毀滅。扭轉命運的是只有先驅者。遊戲開始玩家只能知道從謀殺開始所有的事情發生了。

遊戲特色

玩家有能力重複末日當天的事故。通過領導調查，與末日有關的角色一起互動，跟他們合作或者作戰，並運用 Omensight 的能力來量新編織新的敘述。

通過玩家的決定，技能和智慧，玩家可以改變當天的過程，也許能為更光明的未來鋪路。

Patricia Summersett（塞爾達傳說：曠野之息）和 Julian Casey（We Happy Few）等頂尖配音演員的參與，以及一組優秀的編劇團隊， 包括 Nadim Boukhira（Stories），Genese Davis（The Holder's Dominion）和 Chris Avellone （異域鎮魂曲：折磨）等成員。