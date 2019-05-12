【Monster Hunter World】攻略　歷戰王滅盡龍打法心得

【Monster Hunter World 攻略 歷戰王滅盡龍】在迎接Iceborne前最後一隻歷戰王，《Monster Hunter World 魔物獵人世界/MHW》今集的封面魔物：歷戰王滅盡龍終於登場。其難度大翻新，是歷戰王系列中數一數二的難打，一洗以往被獵人當「沙包」試刀的形象，以下提供攻略心得：

歷戰王滅盡龍的變化



除了體型變大之外，歷戰王版滅盡龍的變化極多，雖然部份攻擊動作與以前近似，但隨著頻度上升及速度上升，以及其「白針」(棘)的變化，整體變得難打很多。以往經常被拿來作弱點試刀的「白針」，其耐久值大增，而且變成「黑針」的時間縮短，引致到輸出時機更苛刻、而且黑針會導致彈刀（近戰可考慮配心眼）以及令滅盡龍出大絕飛撲「破棘滅盡旋．天」，不留心很易被秒殺。歷戰王滅盡龍在HP約7成左右更會激化，攻擊性及速度大幅提升，亦有令人頭痛的新招小飛撲。

歷戰王滅盡龍體型大很多，一開始時也記得用天花兩個落石陷阱

掃尾都能一招秒



歷戰王滅盡龍的每一招攻擊力都比原版大增，當中大範圍掃尾更是極危險，看起來普普通通但威力極高能一招秒殺。幸而牠起手前會有明確的準備動作，會望後再四腳扎馬。當看到時要盡快離開範圍或防禦。

+ 3 + 2

新招無預警飛撲 習慣逆時針走較安全



歷戰王滅盡龍有一個極難搞的新招，就是起跳後小飛撲，掌心落地再爆針及180度轉身。其最大問題是起手時間極短，難以觀察而且範圍頗大防不勝防。最理想的做法從走位開始，因為此招一定是右掌落地，所以平時以逆時針（向右）繞著牠走位，會比較有高機率能避開此招，尤其是牠落掌後還會爆針。有時歷戰王滅盡龍會小衝刺跳到玩家身後，然後立即接上此招，一見到牠繞背就要有反應要向右迴避。

+ 3 + 2

大絕飛撲「破棘滅盡旋．天」的迴避



歷戰王滅盡龍的飛撲大絕，與原版的動作類似就是咆哮後，飛天鏟地再爆針二段判定，其傷害數值比原版大幅提升，如果防性不足硬擋的話要注意耐力是否足夠，否則很易擋到破防再中爆針而死。如果武器沒有防禦手段，硬食此招的話很易被秒殺，最安全的做法就是收武器然後向後飛撲，用無敵時間來迴避。因為牠起手前會咆哮的關係，不想冒險要配上耳塞，太近的話可直接向內側面避開。

沒耳塞／轉場時 要觀察大絕時機



沒有高耳的話面對大絕風險高很多，但也不是毫無辦法解拆。因為白針更快變黑針，令歷戰王滅盡龍使用大絕飛撲「破棘滅盡旋．天」的頻密大幅提升，其機制就是當有3處以上的位置轉黑時，牠便會咆哮，令其他針全變黑再出大絕飛撲。因為第3處位置轉黑同時有機會立即使出，以及有機會3個位置沒打爆過而同一時間變黑，所以看到牠滿是白針時也要留心，最理想就是心裡數著時間，差不多時就要收刀準備。另外亦要留意轉場時白針也在計時，很多時一轉場就夠鐘３個齊變黑，令有獵人一入場就立即被大絕飛撲，沒耳塞的在轉場時要份外注意。

後期以衣裝為生命線



歷戰王滅盡龍難打之處也在於地形，中後期的熔岩區及15區的巢相當麻煩，尤其是巢太小空間而歷戰王滅盡龍體型又大。此時轉身衣裝及不動衣裝成為後期的生命線，尤其是把轉身衣裝留在最後期極為重要，而交替穿上不動衣裝時，也要小心連食多HIT直接被秒殺。有餘力也可配上lv3整備，能大幅縮減衣裝冷卻時間。

在後期最易貓車，用衣裝全力輸出，安全之餘要速戰速決

安全狩獵向技能：



體力增強

配合貓飯200HP



耳塞

安心面對飛撲大絕



心眼 (近戰用)

近戰打黑針不彈刀



快吃

省下飲藥時間



防禦性能 (帶盾用)

避免耐力見底被破防



精靈的加護

高機率減傷



整備

縮短轉身衣裝CD

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO