《BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE》5月底大規模更新　下載版特價發售

【BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE 更新】亞克系統（ARC SYSTEM WORKS）亞洲分店宣布，交匯組合 2D 格鬥遊戲《BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE》的 PS4 版和 Nintendo Switch 版預定在 5 月 21 日進行大規模更新，更新後將正式調降該遊戲下載版價格。

在 2018 年 5月 31 日上市後現正熱賣的《BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE》是以亞克系統的代表 2D 格鬥遊戲《BLAZBLUE》為核心，融合格鬥遊戲《女神異聞錄 4 終極深夜鬥技場》、《夜下降生》與 3D CG 動畫《RWBY》的角色，以及新登場的《ARCANA HEART 3 LOVE MAX SIX STARS!!!!!!》之主角「愛乃心」而成的跨作品共演雙人搭檔對戰格鬥遊戲。以簡單的操作方式除了讓首次接觸格鬥遊戲的玩家也能施展出華麗的連擊之外，也能鑑賞到融合原始故事獨特展開的劇情。

（《BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE》）

《BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE》更新內容說明：適用目前與在日本遊戲中心上架中之《BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE ARCADE VERSION》相同最新格鬥平衡遊戲內容。並發行追加角色套組 7（黑鐵直人、小熊、賽特、愛乃心）。

（《BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE》）

※若已購買「追加角色套組 1～7」（原「Additional Character All-in-One Pack」），只需套用 1.5 版更新補丁，無需另外購買即可免費使用「追加角色套組 7」。

追加角色套組 7（黑鐵直人、小熊、賽特、愛乃心）使用方法說明（官網圖片）

調降下載版及追加角色套組內容變更

目前 PS Store 與香港任天堂 eShop 販賣中的《BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE》的一般下載版以及能使用全追加角色的《BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE Deluxe Edition》數位下載版價格調降內容如下。並因新增「追加角色套組 7」之故，包含全角色的「Additional Character All-in-One Pack」的正式名稱改為「追加角色套組 1～7」。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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