【手遊】寵物小精靈大亂鬥新作《Pokémon Scramble SP》即將推出

日本 Pokémon 預定於 2019 年在日本手機平台上推出，以旗下人氣 IP《Pokémon 寶可夢》為題材的手機新作《Pokémon Scramble SP》（ポケモンスクランブルSP），宣布將於近日正式推出與玩家們見面。

（《Pokémon Scramble SP》）

本作為官方於 2017 年 10 月以《PokeLand》名義公開，並進行三萬人 α 測試的系列新作，玩家們在遊戲中可以跟自己喜歡的寶可夢一起來迎戰大量出現的敵方寶可夢，使用各種華麗特技招式將對方給全部打倒，享受充滿爽快感與動作感的戰鬥樂趣。而且隨著遊戲推進，玩家們還可以收服更多寶可夢加入自己陣營成為自己夥伴，藉此來推進故事冒險，享受豐富的戰鬥冒險樂趣。

至於在本作故事背景方面，將會從身為冒險者的玩家們收到邀請，前往據傳有著各種強大寶可夢、珍貴寶可夢、夢幻寶可夢與傳說寶可夢存在的未知島嶼進行寶可夢調查做為開端，為了一探真相，玩家們將與夥伴寶可夢們一起踏上這片夢幻之地，展開全新的冒險與戰鬥——

（《Pokémon Scramble SP》）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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