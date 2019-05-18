Switch《符文工廠4 豪華版》新增「外章」及「聲優語音評論」要素

日本 Marvelous 預定於 2019 年 7 月 25 日在 Nintendo Switch 主機上發售，台灣方面則是將由 Sega 推出亞洲版，且本次記錄存檔將可以與官方預定 2020 年推出的五代進行連動的《符文工廠4 豪華版》（Rune Factory 4 Special／ルーンファクトリー4 スペシャル），官方特地公開本作新要素「外章」、「聲優語音評論」等相關最新情報要給玩家們知道！

本作為一款將 2012 年在 N3DS 主機上推出的四代移植到 Switch 主機上重新推出的重製版，玩家們可以與夥伴們一邊發展國家，一邊與村民進行交流冒險，在享受悠閒的國家村莊經營與人民交流互動之餘，也能玩到 RPG 迷宮探索戰鬥冒險刺激快感的遊戲樂趣！而且在這次的 Switch 版中，還將會新增之前 N3DS 版所沒有的新要素，在畫面上也會配合 Switch 主機規格大幅優化，例如對應更加細緻美麗的 HD 畫面演出，帶給玩家們前所未有的全新遊戲體驗！

而在這次 Switch 版預定搭載的新要素方面，據官方表示，除了將會在遊戲內收錄由本作 15 名豪華聲優配音陣容針對本作所收錄的各種收錄秘話、對自己配音角色的感想等粉絲們不容錯過的「語音評論」之外，還將會收錄新的「外章」（アナザーエピソード）要素登場。

（《符文工廠4 豪華版》）

而這次官方所公開的「外章」，是針對之前所發表，可以跟結婚角色共度甜蜜新婚生活的新要素「新婚模式」（しんこんモード）後另一項新追加的系統設計，玩家們將可以透過這個外章劇情，來確認遊戲內登場角色們平常難得一件的新樣貌；舉例來說，在原本的主線中，玩家們並無法與四幻龍之一的「賽麗莎薇特」（セルザウィード）結婚，但在這個外章劇情中，卻有可能與她產生新的互動，藉此看到她平常難得一見的另一面，對喜歡系列作的粉絲們來說，也是絕對不容錯過的重點之一！

（《符文工廠4 豪華版》）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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