繼《火線獵殺：絕境》後　Ubisoft透露三款未公布新作將陸續有來

Ubisoft近期曝光了《火線獵殺》系列續作《火線獵殺：絕境》之後想必是引起了不少玩家的關注吧？不過根據官方近期的財報來看，Ubisoft為玩家所準備的驚喜還不只這樣，在未來一年內預計還會再推出三款作品，但會是系列續作還是新 IP 還屬未知。

就財報所展示的資訊來看，這三款尚未公開的作品預計會在2020第四季期間推出，推估是在2020年1月至3月期間登場，就如同今年的《Trials Rising》、《全境封鎖 2》與《極地戰嚎：破曉》，都是在這段期間正式推出，不過對當前的玩家來說，這三款還未公布的作品的真面目才是重點。

目前的可能選擇便是《看門狗》、《刺客教條》以及《縱橫諜海》系列續作的可能性較高，《看門狗 3》在去年便有過不少步入開發階段的資訊曝光，《刺客教條》系列則是在近期出現了許多疑似是採用維京人作為故事主體的資訊流出，《縱橫諜海》系列已許久未露面，但《縱橫諜海：雙面間諜》製作人Julian Gerighty近期於推特上表明已在開發該系列的新作，雖然官方迅速出來澄清只是開玩笑，但已被玩家認為遊戲確實步入開發階段。

《火線獵殺：絕境》只是先鋒，後續還有三款未曝光的新作會接連登場。（遊戲截圖）

目前仍然處於開發階段的《怒海戰記》（Skull & Bones）雖然也有可能性，但該作在2017年於E3曝光至今後依然是沒有太多的進展，先是原先預定於2018年正式推出的計劃延到了2019年，近期便再度公布將再度延期且也不會於今年的E3展上登場，可斷定不會是上述的三款未公開作品之一。相信各位玩加也都有著自己的想法，不妨也來分享一下自己認為的可能現身的名單吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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