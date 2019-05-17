Switch《火炎之紋章 風花雪月》「紋章」系統及「士官學校」解說

日本任天堂預定於 2019 年 7 月 26 日在 Nintendo Switch 主機上推出的人氣 SRPG《聖火降魔錄》系列最新作《聖火降魔錄 風花雪月》（ファイアーエムブレム 風花雪月）（火炎之紋章 風花雪月），繼之前官方公布世界觀與登場人物最新情報之後，在這次的介紹裡，將針對遊戲內的「紋章」與「士官學校」學生養成等部分來進行介紹，讓玩家們可以藉此對遊戲內容有更進一步的確認與了解！

「紋章」系統

在遊戲中，部分登場人物身上，都會隱藏著從先祖繼承下來的「紋章」。如之前所述，在本作中，將會以有著「阿特拉斯迪雅帝國」（アドラステア帝国）、「法嘉斯神聖王國」（ファーガス神聖王国）、以及「雷斯達諸侯同盟領」（レスター諸侯同盟領）三大勢力的「佛多拉」（フォドラ）大陸做為舞台。



當初這片大陸曾發生由解放王「列梅西斯」（ネメシス）所引發的「英雄戰爭」，但在「賽羅斯教」（セイロス教）開教聖祖～聖者「賽羅斯」（セイロス）的奮鬥下，最後擊敗列梅西斯，並幫助首代阿特拉斯迪雅帝國皇帝建立起帝國。之後神聖王國從帝國獨立，乃至於後來諸侯同盟分離，在大陸上引發長期的戰亂與霸權之爭，也都全賴教團的周旋，才能維持現在三方鼎立的均衡狀態。



而在本作中，許多登場的貴族，都是在當時英雄戰爭時代被稱為「佛多拉十傑」（フォドラ十傑）的英雄子孫。這些貴族們雖然繼承了家傳的紋章血脈之力，但不代表每個子孫身上都一定擁有祖上傳下來的紋章，只有少部分的人，才能引發出紋章之力。



而紋章在使用上，又分成可將這份力量大幅發揮出來的「大紋章」，以及只能引發少部分力量的「小紋章」兩大類型。一般而言，雖然說英雄血脈愈濃厚的人，愈容易寄宿著大紋章，但也有少部分變異的突發狀況發生（也就是雖然血脈很遠，但也會出現大紋章的突變），目前有關紋章繼承的原理在大陸上還是尚未解開的謎。



在遊戲中，身為主角的玩家們，身上也將會繼承紋章之力，但主角身上繼承的是哪種紋章之力，在遊戲中則還是個未知的謎團。

（《聖火降魔錄 風花雪月》）

紋章與技能

而遊戲中，將會收錄每個角色最初設定的唯一性固有技能「個人技」（個人スキル）、每個兵種各自固有，一旦更換兵種就無法再繼續裝備使用的「兵種技」（兵種スキル）、以及隨著技能等級上升而覺醒新學會，就算更換兵種也能繼續使用的「技能技」（技能スキル）等三種技能類型。



在遊戲中，每個角色最多可以裝備五個技能技，玩家們可以依照自己的喜好來讓他們學習這些技能技並進行裝備使用，搭配個人技與兵種技的特性，打造自己最強的角色，也讓遊戲的角色養成變得更加豐富多變，讓遊戲內的人物養成樂趣更加提升許多！

（gamebase）

（gamebase）

+ 8 + 7 + 6

騎士團

在本作戰鬥部分，相較於之前系列作都是操縱個別單一角色進行戰鬥的方式，本作則是採取多對多的大規模戰鬥。簡單來說，玩家們可以在各角色身上配置雇傭的騎士團單位，並率領這些騎士團來共同參與戰鬥。當各角色配置騎士團之後，本身的能力數值除了會因此而產生改變之外，甚至還可以藉此來發動使用本次首度登場的系列新要素「計略」，藉此讓遊戲的戰略要素更加提升！

+ 2

騎士團專用技能「指揮」

而當玩家們率領騎士團戰鬥的時候，還可以使用新技能「指揮」來進行應戰。玩家們可以透過教育來提升這個指揮的技能等級，該技能等級愈高，除了可以配備更加強力的騎士團之外，還能學會各種對計略有所幫助的技能！（PS.「指揮Lv.1」時，使用計略時的威力+2）

騎士團公會（騎士団ギルド）

在遊戲裡，隨著故事進行，將會開放騎士團公會，讓玩家們可以在此雇用騎士團登場。當角色率領騎士團參戰的時候，隨著角色受到傷害，代表騎士團體力的「戰力」也會隨之減少，一旦戰力歸０，騎士團的附加效果就會消失，此時也將無法再使用計略。減少的戰力，可以在公會獲得補充，而且騎士團與角色一樣，可以透過重複戰鬥獲得經驗值提升等級與能力，因此玩家們在培育角色之餘，也別忘了一併培育騎士團。

新要素「計略」

如之前所述，本次新增的新要素「計略」，是只有角色率領騎士團的時候才能使用的特技。這個特技除了可以對敵人造成攻擊之外，還可以對我方產生支援效果等等，有著各式各樣的效果能力。不過計略在戰場使用時有次數的限制，因此玩家們可以視狀況來斟酌使用。

計略「一起槍擊」：可對攻擊對象及其左右一格的敵人發動攻勢，並帶有「動搖」（全能力降低 10％、無法移動、騎士團能力上升效果無效、無法發動計略）的效果。

計略「神速之備（神速の備え）」：該回合我方移動力＋５，我方如果集結在一起，可以對付術人數產生效果，讓移動力低落的步兵也能藉此快速移動。

計略「引誘之計（誘引の計）」：能對自己鄰接的敵人使用的計略，藉此讓敵人強制移動到自己另一邊，對佔據擁有提升防禦力並可自我回復體力的城砦等地形待機的敵人非常好用。

系列新登場要素「籠手」

在本作中，還將會追加新武器「籠手」登場。這個新武器的最大特色，就在於一次攻擊可以給予對方兩次的傷害，如果玩家攻速比對方高出４以上，還可以發動系列粉絲們熟悉的追擊，如此一來就可以在一次的戰鬥中給予對方四次的傷害，因此可以說是非常強力的技能。不過這個新武器沒辦法讓騎馬或騎飛馬的騎乘兵種裝備使用，這點玩家們可要注意。



附帶一提，當玩家們裝備這個新武器時，可以學會強力特殊技能「格鬥術（格闘術）」，玩家們也可以善用這個技能強力的輔助特性（PS.「格鬥術LV.1」時，命中+5、迴避+7、必殺迴避+5，且格鬥術等級愈高，不但可以學會格鬥相關的其他技能，還能裝備更高性能的「籠手」武器），讓戰鬥變得更加順利！

可裝備籠手展開快速攻擊的男性專用兵種「拳鬥士」（《聖火降魔錄 風花雪月》）

兵種

在本作中，當玩家們 LV10 以上，且完成中級試驗，即可變更使用的兵種。而遊戲中也將會提供各式各樣的兵種，讓玩家們可以依照自己的喜好來使用。

點撃圖片看看有甚麼兵種↓↓↓

士官學校

在本作中，玩家們可以透過士官學校部分來與學生們進行交流，透過教育等方式來提升學生們的能力，藉此進行角色的養成強化。

佛多拉年曆（フォドラの暦）

在佛多拉大陸上，也跟現實世界一樣以 12 個月份（節）做為一年來計算時間，基本上一節（也就是一個月）相當於故事上的一章，玩家們可以透過平日與周末的行動交錯來完成各種課題，藉此推進故事劇情的發展。

教育

在遊戲中，玩家們可以透過教育（教育行動力為畫面中央上方顯示的綠色量表與數字）來提升代表學生們素養的「技能」。雖然教育可以自動進行，但玩家們可以針對學生特徵與幹勁進行細部對應調整，藉此來提升教育的效果。

進行教育的時候，基本上一周內可以對好幾名學生進行教育，隨著玩家的指導等級上升，數值與效果也會隨之提升。同時，玩家們也可以透過畫面右上方顯示的臉部圖像旁的量表來確認受玩家指導的學生目前的幹勁（やる気）狀況，隨著幹勁愈高，不但角色能接受的個別指導次數愈多，成長數值幅度也會愈大。

指導等級與行動力

在遊戲中，除了教育行動力之外，還有著散策行動力、出擊行動力等各種行動力存在。隨著主角的指導等級愈高，這些行動力也會隨之增加，藉此讓該行動次數增加，如此一來就可以在一周內的時間裡執行更多的行動，讓學生的養成更具效率。

而角色的指導等級，可以透過教育、交流、散策等各種動作來提升，因此如果玩家們想要自己培育的學生變得愈強，首要就是要先努力提升身為教師的自己的指導等級，如此一來才能更有效率地達成學生的培養目標。

學生才能

另外，當玩家們在提升學生才能時，首要必須先提高學生的幹勁才行。幹勁可以透過學生與主角的交流來進行提升（如在與學生對話交流時，針對其煩惱給予最適當的建議回答），或是透過戰鬥中的活躍來上升。

+ 2

個別指導

所謂的個別指導，是指對學生一隊依指定進行的技能教育。由於技能等級愈高，不但可以學會新的技能技，而且還能裝備更高品質的武器，因此玩家們務必要好好使用，才能有效提升學生的能力。附帶一提，在個別指導的時候，教育結果會有四種不同類型，獲得的經驗值也會隨類型不同而改變，玩家如果隨結果對學生進行叱咤激勵，也會對學生的幹勁產生改變與影響。

+ 10 + 9 + 8

目標設定自主練習

除了個別指導之外，玩家們還可以對學生進行「目標設定」，讓學生透過自習來每周固定提升自己的能力。玩家們在遊戲中，可以針對學生設定各自的目標，藉此來提升學生技能，並讓他們在資格試煉中順利過關合格，如此一來就可以隨狀況自由變更各種兵種轉職，讓戰鬥更具彈性優勢。

+ 4 + 3 + 2

團體課題（グループ課題）

除此之外，玩家們也可以每周挑選兩名學生組隊進行團體課題，當他們達成目標後，將可以因應課題提升技能等級，或是獲得報酬獎勵，並提升這兩名學生之間的信賴關係，如此一來就可以在戰鬥中獲得額外的戰鬥支援加成，因此如何慎選角色進行團體課題挑戰，也是玩家們需要好好思考的一點。

才能開花

在遊戲中，學生們不擅長的技能，會以三顆星的圖案表示，玩家們如果對該技能進行一定次數的個別指導，就可以讓該學生的才能開花，如此一來不但可以讓該技能成為學生的擅長技能，而且還可以藉此學會新的技能與特技。

+ 9 + 8 + 7

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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