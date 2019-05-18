《Mordhau》可用樂器殺人　玩家魯特琴演奏《毀滅戰士》成為焦點

由獨立開發團隊Triternion所打造的《Mordhau》在近期正式推出後，已成了Steam平台當前頗受歡迎的中世紀主題冷兵器多人對戰動作遊戲，不到一個禮拜便達成了50萬套的銷售量，玩家對於該作的評價也是普遍好評，成了近期熱門遊戲之一。

不過除了單純的砍殺較量之外，玩家也隨著逐漸了解遊戲內的各項機制和武器設計後開始嘗試各種另類玩法，而近期最為熱門的武器便是「魯特琴（lute）」。不過之所以會變成熱門武器，並不是因為用一把琴把對手敲死顯得格外有趣，而是因為它的「演奏」功能。

可以看到上方玩家在影片1分20秒處直接用lute彈出了《毀滅戰士》的經典BGM，在戰場上吸引了不少人圍觀，成了戰場上的焦點之一，不過該位玩家並不是真的在彈琴。近期開始有不少玩家發現透過修改《Mordhau》遊戲內的midi檔案，便可將想演奏的曲目置入，便可在遊戲中使用魯特琴讓其自動演奏。

在中世紀彈經典屠魔曲的感覺還真妙？（《Mordhau》畫面截圖）

雖然沒辦法做到完美的原音重現且也只是單純得讀檔自動彈琴，但對玩家來說也算是多了一個領域可以讓戰場變得更加有趣，除了基本的刀劍交鋒外，也可以看到各個吟遊詩人在中世紀戰場上彈著各種穿越時空的曲目進行演奏對決，真是...混亂？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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