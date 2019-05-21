《全境封鎖 2》PS4／Xbox版難打過電腦？八人副本爆機前後差三日

【The Division 2 / 全境封鎖 2】Ubisoft在5月17日開放《全境封鎖 2》八人副本後， PC版戰隊Positive Gamers花了五個小時達成PC首位通關的戰隊，然而在副本開放後三天，PS4／Xbox One版戰隊也正式突破了這項難關。

「黑暗時刻行動」推出時，官方宣布首個攻略成功的戰隊，將會在遊戲內的白宮內部留下成員剪影以及ID名稱，各版本的拓荒戰隊都在為此而努力。但相較於PC戰隊拓荒時間為5小時，PS4版通關所耗費的時間則為36小時47分，第二通關的隊伍也要19小時47分。為何有巨大的差距呢？

在「黑暗時刻行動」玩家指出主機板僅有30FPS的流暢度，而且在主機板的搖桿操作比較鍵鼠操作來說，副本中用不到太多的掩體射擊，而且以一王「大塊頭」來說，胸口的維修裝置更是要求玩家短時間瞄準的功力，有玩家上傳突破一王的隊伍光是拓荒攻略就耗費了10小時，受到不少玩家讚嘆他們的合作默契。

PS4版通關戰隊特工玩家Zach Caraway表示主機板的限制環境並不是重大變因，他指出第一關與最後一關都與戰友合作協調，與其說畫面流暢問題，找到同伴一起無怨尤的拓荒更重要。但比起瞄準頭部射擊，他建議玩家注重在基本傷害提供穩定的DPS，而不是跟PC版玩家一樣追求爆頭傷害。

目前《全境封鎖 2》還無法支援隨機配對，原因相信不少玩家可能已經體驗到，畢竟需要高度的語音溝通合作，官方今日也釋出「掠奪戰」行前準備影片，在此副本中玩家只能擁有兩個裝甲包、僅能復活一次隊友，對裝備的火力要求更是格外嚴格，玩家要透過英雄／挑戰等級的遊戲活動來確保獲得500分的裝備。

PC版攻略後，最速通關隊伍也開始產生，實況主Rush Runner與他的DUK戰隊成員以23分40秒的成績突破「黑暗時刻行動」，這需要大量的練習，但以掠奪戰進度一週內僅能攻略一次看來，這支戰隊應該使用了分身帳號作不斷的戰術推演，火力也相當卓越，但這個紀錄有可能再度被推翻。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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