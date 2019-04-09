Division 2 全境封鎖2 攻略：潮汐盆地通關要點、進入第五世界

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【The Division 2 / 全境封鎖2 攻略】上星期Ubisoft終於將《The Division 2》（全境封鎖2）的首個「潮汐盆地」免費更新開放，並開始世界階段5（第5世界）升級戰鬥，當中玩家要進入第五世界前，要有什麼地方注意？

全境封鎖2 / Tom Clancy's The Division 2攻略專頁武器實戰專區 【點擊進入】

《The Division 2》（全境封鎖2）上星期開放免費更新「潮汐盆地」，為遊戲終局後佔領華盛頓的最強敵對勢力「黑色獠牙」（Black Tunks），恐怖份子佔據當中最大型的軍事基地，並掌控基地中最重要的3座火箭發射台，可以摧毀華盛頓特區中任何建築物；完成「潮汐盆地」據點任務後，玩家將可進階至「世界分階 5」並能把裝備分數上限提高至500。

潮汐盆地（Tidal Bisan）上星期終於開放！

進入潮汐盆地（Tidal Bisan）前，玩家要先完成世界階段4、武裝評分至少到達425分（平均分）；在世界階段4（第四世界）的玩家，須完成「羅斯福島」、「波托馬克活動中心」等來啟動「國會大廈」的終局之戰，完成國會大廈後才會啟動「潮汐盆地」讓玩家進入。

潮汐盆地 攻略要點 【點圖放大】

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8人RAID月尾推出

以完成潮汐盆地解鎖世界階段5後，武器及裝備評分亦會提升至最高500分，但是否進入世界5之後只有刷裝？其實特工一直期待的8人副本（RAID）「黑暗時刻行動」將於4月25日開放予玩家，玩家可組成8人小隊攻打新版圖及8人限定任務，於白宮中的直升機停泊處亦正式開放作為特別任務的入口。

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