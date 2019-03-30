【The Division 全境封鎖 2】「潮汐盆地」下周開放新增三種套裝

相信不少《The Division 全境封鎖 2》玩家為了準備面對未來各式各樣的挑戰內容，都在華盛頓四處奔波平定各個敵對勢力的控制點、據點和懸賞任務，不斷提升戰力來準備面對目前仍處於封鎖狀態的黑色獠牙最終據點「潮汐盆地」。

而在長久的等待後，官方也終於在定期的實況活動上正式公布「潮汐盆地」的開放日期，表示黑色獠牙據點將預計於 4 月 5 號正式解鎖。更新一但正式推出後，地圖上的其他據點將再次遭到黑色獠牙占據，玩家必須再一次將這些據點奪回並進入世界階級 5 後才得以挑戰「潮汐盆地」。 進入世界階級 5 後裝備分數將拉抬至 500，而遊戲也將會新增三種套裝供玩家使用，其中一套「True Patriot」已在近期由外媒 GameSpot 先行曝光，而該套裝的主要特色為會依照紅、白以及藍的顏色順序給予玩家所攻擊的目標不同的負面效果，一但對單一目標造成一定的傷害樹職後便會上一次負面效果，可直接將三種顏色全數疊在單一目標上。

紅色會降低目標的傷害能力，白色則會讓玩家透過攻擊該目標的方式回復護甲，藍色則會讓玩家透過攻擊該目標的方式來獲得技能加速效果。玩家若成功將三種顏色的負面效果全部疊加至單一目標，便會造成以該目標為中心的範圍性傷害，被波及的敵人也會因此染上三種顏色的負面效果。除了新套裝、據點解鎖和武器平衡修正外，開發團隊也表示世界階級 5 將會帶來會每周重置的入侵任務，各個據點以及隻現任務都會出現入侵任務，而玩家也可以依照自己的喜好去選擇難度，有興趣的玩家可別錯過啦！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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