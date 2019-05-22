《東方鬼形獸》PC體驗版開放試玩　活用動物靈之力守護幻想鄉！

【東方Project 東方鬼形獸 / Wily Beast and Weakest Creature】日本人氣同人社團上海愛莉絲幻樂團預定在PC平台上推出，並於今年5月5日日本例大祭中公開體驗版讓玩家們嘗鮮試玩的人氣系列《東方Project》系列第17彈作品《東方鬼形獸》（東方鬼形獣〜Wily Beast and Weakest Creature.），官方宣布自即日起在PC Steam／博麗幻想書譜等平台推出體驗版讓玩家們嘗鮮。

《東方鬼形獸》為一款讓玩家們使用靈夢、魔理沙與妖夢等系列粉絲們熟悉的角色，使用善良動物靈的力量，來討伐從地獄逃出，並企圖支配幻想鄉的邪惡動物靈，守護幻想鄉和平的直向式射擊遊戲。



在遊戲中，將會提供能強化低速移動時的攻擊力的「狼靈」（オオカミ霊）、能強化咒文卡並增加所持數量的「水獺靈」（カワウソ霊）、能強化高速移動時攻擊力的「大鷲靈」（オオワシ霊）等各種動物靈讓玩家們使用，而且隨着玩家們憑依附身的動物靈不同，主角性格也會有若干變化，讓遊戲演出變得更加有趣！

至於這次官方所釋出的體驗版，與之前例大祭中公開的Web版內容相同，5月初沒機會親臨現場體驗試玩的玩家們，不妨就利用這次的機會趕快來體驗看看吧！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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