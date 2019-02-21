【ANTHEM冒險聖歌】攻略　新手上路必讀10大TIPS

期待已久的BIOWARE大作，「MHW式」4打「Ironman」《Anthem 冒險聖歌》終於要推出，無論PC版或PS4版的玩家相信都磨拳擦掌。筆者就率先玩了PC版的Early Access，以下同大家提供一些新上路心得，等各位Ironman都可快速上手。

1.解鎖標槍機甲

Anthem有著四種類的標槍機甲(Javelin)，在序章時是使用遊俠號，而在Rank 2時可自由四選一。之後在8級、16級及26級都會解鎖多一套，換句話說最終也可以取齊四種類自由切換。而且除了獨有裝備之外一般武器都可直接共用，比Destiny要重新創新角色又要入倉過槍更加方便。

到最後四套都能解鎖及在城鎮換機，不需擔心

2.四種標槍裝甲

遊俠號：平均型，有2段跳及第二快的速度

暴風號：法師型，大範圍元素傷害能手，能長時間浮空及有浮空護罩強化

巨像號：重裝甲型，速度慢但可開盾，還有專用的自動砲及榴彈發射器

截擊號：速度型，可3段跳及3段衝刺，比較高手向

3.升LEVEL最優先

遊戲有著一個駕駛員等級，隨著等級會解鎖更多配件欄位，直線提高戰力之餘，LEVEL亦代表了會掉落的道具等級，越高級的裝備只在高等級時才出現，換句話說在等級低時「農裝」也沒有用處。而想快速升LEVEL，一邊打任務同時查看及完成挑戰的「功績」會是好方法。

完成任務經驗值豐厚，而功續亦會影響經驗值多少

4.自由探索要適時結算

遊戲中取得經驗值及升級的時機是在完成任務，或者自由探索完結時的結算畫面。因為一旦伺服器出事的話經驗值很可能會失去，自由探索時應該適時回去升級避免白打。

自由探索記得定時定侯回家，不然伺服器出問題會很慘

5.飛行緊急迴避

Anthem除了奔跑（PC版按Shift），還有一個迴避動作（PC版按左Ctrl或滑鼠中鍵）。除了在地面時可以衝刺一下避開子彈，在飛行時亦可使用，會空中Dash一下（巨像是開盾），能夠迴避敵人的紅外線狙擊彈。順帶一提，在空中時除了按Shift向前飛行，也可以按C立即進入浮空射擊狀態。

飛行時無法很快的左右飛，遇上狙擊槍要轉用橫DASH來迴避

6.減少過熱冷卻

飛行過熱後迫降是遊戲中最想避免的情況。飛行時順便著陸一些水池或有水元素的地面能進入冷卻狀態，此狀態大幅減慢熱量提升延遲過熱，而有時下大雨亦會自動啟動冷卻。另外飛行時看到瀑布可靠近一下，能立即將熱量降回零。

飛行時看到附近有瀑布不妨靠近，可令過熱計歸零

7.連擊系統解說

連擊（Combo）能令傷害大幅增加，而打出連擊的方法很簡單，就是令敵人進入火焰/寒冰/雷電/強酸任一狀態時，再用帶有完結性能的攻擊便能打出連擊。兩種攻擊都能在右下角技能確定，有圓型符號的是能打出狀態之招式，而有四角手裡劍符號的就是完結技。敵人在中了狀態時亦會在HP上方出現狀態符號，隊友之間互相配合打出連擊能輕鬆清關。

敵人中了狀態頭上會出符號，此時用有完結屬性的技能就能出現「連擊」，多狀態時威力會大增

可看右下角查看技能符號，沒有符號的則無法加入成連擊

8.用終極技能回復

終極技能亦即是四種標槍裝甲的必殺技，儲滿了右下角計條便能使用。除了用來清卒／打BOSS，終極技能還有兩個功能就是可完全回滿耐久力及護罩，以及依計條短暫進入無敵時間，另外浮空戰時的過熱亦會歸零。在難關時除了是大絕亦是保命一著。

終極技能可完全回復，而且更會有無敵時間

9.為愛機設定型仔顏色

極像Ironman的標槍裝甲當然要有型，遊戲內無需課金亦有很詳盡的塗裝功能，不過設定顏色的位置是稍為比較難找到。就是在外觀＞塗漆畫面，於材質的右方點擊那個顏色小格才能進行更換。另外如不想用預設的裝甲「戰損」風格，也要在「損耗狀態」選擇回「標準版」。

按材質右方才是轉色，可設定成像EVA的配色

10.太多長Loading 強烈建議用SSD玩

Anthem的讀取時間非常之長，筆者用高階電腦玩進入任務都需要等約1分30秒，後來將遊戲移動至SSD縮短至1分鐘左右。因為遊戲每做一個任務都需要回城＞接下個任務又再讀取，非常建議無論是PC或PS4都轉用SSD來遊玩（PS4選外置SSD方案也快很多）而Bioware有表示Day1 Patch將會改善Loading時間。

執筆時PC版LOADING畫面有機會中BUG，會在讀取95%左右時卡住不動，需要在Origin＞右鍵遊戲＞修復來解決

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