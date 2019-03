電競「吃雞」Apex Legends非萬能藥　EA裁員350人

近年遊戲迷「恨多過愛」的美國大型遊戲商Electronic Arts(EA),近期多個遊戲都觸礁。公司行政總裁Andrew Wilson公布裁員350人,並縮減日本與俄羅斯辦公室的規模。

Andrew Wilson在聲明中指出,今次裁員主要涉及市場部、發行部以及行政團隊。

「吃雞」遊戲Apex Legends外掛多

該公司是北美第二大遊戲公司,裁員前約有9,000名員工。該公司去年聖誕節銷售低過平均水平,而今年初推出的遊戲更被批評為「爛」。

EA在2月推出了免費「吃雞」(即「大逃殺」類生存遊戲)《Apex Legends》,希望進軍電競界。不過這款遊戲雖然多人玩,但外掛極之嚴重,引來不少玩家批評。

《Apex Legends》是EA首隻「食雞」遊戲,一推出就有大量內地玩家使用外掛,嚴重破壞遊戲平衡性。(EA網頁)

Anthem不停更新 官方宣傳被批騙局

至於2月推出的大作《Anthem》,更是「滿目瘡痍」。這款類似《Mass Effect》的遊戲,推出後官方不停推出更新,希望修補漏洞,但「破洞」愈修愈大。

而且官方在宣傳時表示有「豐富多樣的機甲客製化玩法」,但玩家發現根本不是這一回事,批評是一個騙局。

Activision-Blizzard轉攻手遊 裁員800

遊戲商開發遊戲「睇住盤數」,而不是以玩家為最優先,往往容易出事。北美最大型遊戲公司Activision-Blizzard去年公布新一集《Diablo》是手機遊戲,令在場玩家大失所望,當時發布者反問玩家:「Do you guys not have phones?」(你們都沒有電話嗎?)

遊戲推出後市場反應差,再加上聖誕節銷售不如預期,該公司2月宣布裁員800人。