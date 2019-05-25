【Final Fantasy XIV】「漆黑的反逆者」體驗版即日推出

PC／PS4／Mac《Final Fantasy XIV Online》 7 月 2 日發售最新最新資料片《Shadowbringers》「漆黑的反逆者」、體驗版即日推出。

【PC／PS4／Mac Final Fantasy XIV Shadow Bringers 漆黑的反逆者】SQUARE ENIX 在 PC／PS4／Mac 等平台發行的旗下知名 MMORPG《Final Fantasy XIV》製作人吉田直樹，於美國時間 5 月 23 日（日本&台灣為 24 日）的直播中對於 7 月 2 日推出的最新資料片「漆黑的反逆者」帶來了最新的情報。包含部分職業的修正、職業技能的展示、新推出的任務等等，以及在直播最後提到可以體驗捏新種族的體驗版將即日推出。

+ 4 + 3 + 2

原本現有的職業當中，物理攻擊職業的變化最大的要屬機工士了，原本是遠距離手拿銃進行各種攻擊招式的職業，但是 5.0 之後整個風格一變，火焰噴射器&毒氣噴射器都拿出來用以外，最大的變更莫過於能召喚巨大機器人出來當幫手了。

5.0 之後新開放的坦職 Gunbreaker 加入後，四種坦都可以隨時在副本中切換自己主副坦的位置，並廢除攻擊姿態，只能 on／off 坦姿態，而且對於所有攻擊的仇恨值都會上升，比較能避免怪拉不住的情況。加上特性常駐減傷 20%，或許能給補師們減輕一些負擔。

另外官方也公開了到 5.0 為止所有職業的技能展示影片，可以觀賞所有職業加入最上級職業任務解放的全新招式。（舞孃與 Gunbreaker 上限開放到70，其他既有職業開放到 80。

5.0 除了新增的副本以外，還會推出以第一世界的闇之戰士們為主的 Role Job，玩家可以從物理攻擊職／魔法攻擊職／坦職／補師四條線中選擇，解主線任務的話至少要跑其中一條。

直播最後公布能夠搶先創造新種族的 PC 體驗版本今（24）日同步公開，玩家可以到官網下載更新檔案，安裝後即可進行硬體與流暢度的測試，到 7 月 2 日正式資料片推出之前可以盡情打造喜歡的角色造型喔。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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