卡牌對戰RPG《Slay the Spire》Switch版發售日決定

Humble Bundle於2019年5月21日在海外推出PS4版本，至於Nintendo Switch版則將預定於2019年後半上市，將Mega Crit Games於2019年1月在PC平台上推出，且銷售突破150萬套，主打Roguelike隨機迷宮生成等特色的牌組構築RPG給移植到家用主機上推出的《Slay the Spire》，官方正式宣布本作Switch版將決定於2019年6月6日在海外正式上市，定價24.99美金！

本作為一款將卡牌牌組構組跟Roguelike RPG隨機迷宮生成遊戲玩法相結合，讓玩家們可以構築自己最強的卡牌組合，進入每次內部配置都會隨機改變的迷宮深處進行探索冒險，並使用手上卡牌來突破難關打倒強敵的Roguelike型卡牌RPG遊戲，由於豐富的遊戲性與挑戰性，因此PC版推出後大受玩家們喜愛；而隨著PS4版的上市，如今Switch版也即將於6月初陸續推出，喜歡卡牌對戰與Roguelike隨機迷宮冒險的玩家們，到時可別錯過這個難得挑戰收藏的機會！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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