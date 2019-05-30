瘋狂！《Super Mario Odyssey》關卡　帽子能力移植到N64

許多經典遊戲雖然在畫面、玩法以及設計層面上已比不上當前的遊戲，但他們也並未因此被玩家遺忘，有的甚至還獲得了各種狂熱粉絲的協助，即便到現在還是在持續進化，而近期最為熱門的例子便是於 1996 年於 N64 主機推出的單機動作遊戲《超級瑪利歐 64》。

《超級瑪利歐 64》在模組修改玩家 Kaze Emanuar 的幫助下多次出現全新玩法和內容，上方的 24 人連線闖關模式便是他的傑作；而近期該位神人又再次帶來了新的模組創作，這次則是將《超級瑪利歐奧德賽》的關卡和機至加入了遊戲內。

從上方影片可看到 Kaze Emanuar 將《超級瑪利歐奧德賽》的沙之國關卡以及帽子技能加進了《超級瑪利歐 64》內，且不管是在關卡整體細節還是帽子技能的重現上都做得相當到位，成了近期的玩家焦點之一。Kaze Emanuar 本身針對不少 N64 主機遊戲做了模組修改的挑戰，各位若有興趣的話也可至其個人 YouTube 頻道查看更多相關創作。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO