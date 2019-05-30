《英雄聯盟 LOL》「魔鬥凱薩」重製資訊曝光

《英雄聯盟》推出至今已擁有超過 140 位角色供玩家體驗，雖然 Riot Games 會隨著遊戲持續推進而帶來各式各樣的新英雄供玩家挑戰，但他們也會不時針對舊有的英雄進行重製，以確保每一位角色都能在遊戲中擁有著一定的影響力。而近期官方又再度釋出了新的重製成果，這次則是輪到金屬大師「魔鬥凱薩」。

《英雄聯盟》推出至今已擁有超過 140 位角色供玩家體驗，雖然 Riot Games 會隨著遊戲持續推進而帶來各式各樣的新英雄供玩家挑戰，但他們也會不時針對舊有的英雄進行重製，以確保每一位角色都能在遊戲中擁有著一定的影響力。而近期官方又再度釋出了新的重製成果，這次則是輪到金屬大師「魔鬥凱薩」。

開發團隊也在近期釋出了重製「魔鬥凱薩」的幕後花絮影片，讓玩家一窺部分設計理念的變動；開發團隊表示以自身強大的力量迫使對手屈服是該位英雄的主要風格，他們希望重製的焦點會是圍繞在這項要點上進行，而「死亡之子」讓奴僕代替他戰鬥的作法便有違該像風格，便決定該將項技能移除，變為另一項更加有趣的大招。

就目前所公布的資訊來看，「魔鬥凱薩」的被動變成基本攻擊帶有額外魔法傷害，且對一位敵方英雄連續三次普攻或是施法後，會對自身周遭的敵人造成範圍性魔法傷害，同時也會給予「魔鬥凱薩」額外移動速度加成直至拖離戰鬥。Q 技則是變為對指定範圍施展錘擊，若範圍內只有一位敵人則可造成額外傷害。

W 技變為施展後可吸收 25%受到或是造成的傷害量轉換為護盾，其作用期間再次施展該項技能便可吞是該護盾，將其 50%的護盾量轉換為血量治癒自身。E 技則是具備 25%法力穿透的效果，啟動後便可朝指定方為施展死亡之爪，對範圍內的敵人造成傷害並將他們拖至「魔鬥凱薩」面前。

「魔鬥凱薩」的大招則是對指定目標施展後，便會將自身與該目標一同放逐至死亡之環內，進行一場無人能干預且長達 7 秒的 1V1 對決，而被施展此招的目標的能力數值會在對決開始時遭到「魔鬥凱薩」竊取，「魔鬥凱薩」若在此場決鬥擊殺了目標便可保留偷取的能力數值直至目標重生為止。以上資訊皆取自 PBE 測試伺服器，整體設計依然還有可能再出現變動。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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