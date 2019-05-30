《魔力寶貝M》多平台事前登錄開跑　第一手試玩內容搶先曝光

橘子集團旗下好蹦代理，由 SQUARE ENIX 官方出品的經典日系 MMORPG 手遊《魔力寶貝M》，於28日開放事前預約，玩家除了可至官網填寫資料以外，更能透過全方位行動生活入口《beanfun!》、亞洲娛樂生活領導品牌《KKBOX》及全球領先的短影音平台《TikTok》進行多平台預約，參與的平台越多，開服的時候拿到的虛寶也會更豐富喔。

官方除了宣布多平台事前預約活動開跑以外，更宣布 6 月 4 日中午 12 點起開放 Android 用戶搶先參與「刪檔封測」活動。同日也將開放「預先創角」活動，讓玩家能提前呼朋引伴，搶先在同一個伺服器卡位，並註冊自己喜愛的角色與 ID 名稱。

本日更舉辦了試玩會，搶先體驗《魔力寶貝M》可愛的遊戲畫風與多樣化的玩法，以下就由筆者介紹第一手資訊給各位玩家。

《魔力寶貝M》重現了幻想世界裡面所存在的法蘭王國中各個地圖，作為冒險者的玩家們都會在熟悉的法蘭城中接受任務，這裡有豐富的店家以及個性多樣的 NPC 等待玩家來進行交流。

在《魔力寶貝M》當中寵物相當重要，無論什麼職業都能夠抓，只要身上有封印卡，選擇想要抓的寵物類型就會直接前往該寵物出沒的地圖自動尋找寵物，不過要留意的是頭上顯示數字「1」的才是能抓的目標，其他的都是戰鬥對象，有機會先打上幾場才能遇到捕捉對象。

玩家還可以在裝備介面透過幻化把各種稀奇古怪的裝備穿在身上，或是利用變身偽裝成其他寵物和朋友們一起來場變身派對。這次除了帶寵物一起冒險以外，《魔力寶貝》當中的各個 NPC 也能夠成為玩家的好夥伴，不只是培養寵物以外，和多位 NPC 培養感情就能加強他們的戰力喔。

+ 10 + 9 + 8

遊戲內提供豐富的迷宮副本讓玩家進行攻略，每走到一個地方就可能出現怪物、寶箱、金幣或樓層 BOSS，只要打倒該區的 BOSS 就能夠往下一層邁進，能闖到多深就要看玩家的能耐了。除此之外還有《魔力寶貝》系列中知名的 BOSS 任務等待玩家前來挑戰。

戰鬥採用隨機遇敵回合制戰鬥，每回合提供 30 秒的時間讓玩家決定攻擊對象或要施放的技能等等，手遊版也因應現代人玩遊戲的習慣與時間上的分配，能夠切換成自動戰鬥，即使採用自動戰鬥玩家也能夠選擇不同的戰術；怪物屬性分為水火風地四種，不只要找到相剋的屬性以外，種族之間也有全剋與半剋的區別，善用屬性與種族之間的差異才是讓戰鬥事半功倍的良策。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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