【Sonic】《音速鼠》真人版電影　粉絲完美修改預告影片？

《音速小子》（音速鼠）真人版電影的事故相信不少玩家都聽聞了吧？首部預告影片曝光後便是災難的開始，主角「索尼克」的寫實化呈現讓不少粉絲感到不滿，雖然讓不少玩家也提出了改良的方案，但因此而出現的惡搞創作也是不少，所幸電影在正式上映之前便宣佈會針對「索尼克」進行重新製作，並將上映日期延至 2020 年 2 月 14 號。

《音速小子》真人版電影的事故相信不少玩家都聽聞了吧？首部預告影片曝光後便是災難的開始，主角「索尼克」的寫實化呈現讓不少粉絲感到不滿，雖然讓不少玩家也提出了改良的方案，但因此而出現的惡搞創作也是不少，所幸電影在正式上映之前便宣佈會針對「索尼克」進行重新製作，並將上映日期延至 2020 年 2 月 14 號。

不過即便官方已確認會讓電影延期並進場維修，玩家的創作也並沒有因此而停下；近期有位網友在 YouTube 頻道上曝光了自身的短片創作，他將《音速小子》真人版電影預告做了調整，以卡通風格來重新打造「索尼克」的樣貌而成了熱門話題之一。

該部影片為 Artur Baranov 所製作，雖然並不算是個相當細緻的改造作品，但他所呈現的「索尼克」確實相當接近大多數玩家所期望見到的樣貌，雖然只是個玩家自身的改造創作，但對官方來說想必會是個不錯的參考方向吧？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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