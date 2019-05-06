沒有最崩壞只有更崩壞！動畫師惡搞「改良版」Sonic　網民笑爆嘴

《超音鼠大電影》真人版雖還沒上映，但其預告片所展示的內容以對不少玩家的童年印象造成了極大的創傷，宣傳影片在YouTube上被負評灌爆後，導演也在近期出來滅火，表示確實聽到了粉絲的心聲，會再針對《超音鼠大電影》主角的樣貌進行修正。

許多玩家都對「超音鼠」真人版主角設計表達了強烈的不滿。（Gamebase）

「超音鼠」真人版崩壞事件發生後，該部電影就成了當前的熱門惡搞主題之一，不過也有不少玩家以自身的技術來嘗試修正這隻藍色刺蝟的真人版樣貌，而近期便有位動畫師也加入了修正電影的挑戰行列中，在近期曝光了其自身所打造的改良版《超音鼠大電影》真人電影預告影片，還獲得23萬人推爆成了熱門影片之一。

上方讓人噴飯噴滿地的作品為surreal entertainment所打造，他在過去便時常以這類的風格進行創作，通常都是以各類熱門影劇或是網路影片作為目標，並以極為粗糙的動畫製作手段製作各類外觀品質慘不忍睹的成品，但往往都是爛到讓人發笑的表現，導致他的每一部惡搞作品時常都能獲得推爆，包含本次的《超音鼠大電影》真人版電影預告「改良」創作。

點圖看更多《超音鼠大電影》「改良版」截圖▼

該部惡搞創作在推出僅2天的時間內便達到了378萬次的觀看次數，還獲得了23萬位使用者喜歡該部影片的成績，可見是帶來了不少娛樂效果。不過希望《超音鼠大電影》真人版電影的導演看的出來這只是惡搞創作，若重新設計的方針是參考該部短片，那最後的成品推出後，導演應該會陷入慘遭全球玩家獵殺的下場（？）。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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