《Grand Blue》影片遭「無理聖光」遮蔽！B站被網友彈幕負評

中國網站嗶哩嗶哩（bilibili，以下簡稱B站）是網友觀看動畫新番的大站，網站本身最著名的特色就是「彈幕」，在觀看影片的同時，可以看到網友們對影片的心得、感想以及吐槽（這才是本體？）。B站也有不少獨家授權的動畫，因此吸引許多動畫迷選擇在B站購買會員觀看影片。

不過B站並不是沒有缺點，最經典的莫過於「動畫的刪減」，許多網友表示購買了會員，但是看到的影片卻不是完整版而感到不滿。近日中國百度的bilibili貼吧中，有網友反應在B站觀看日本動畫《碧藍之海》，卻發現畫面幾乎都被「聖光」壟罩、甚至也有畫面直接以馬賽克方式呈現。

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在網友貼出《碧藍之海》和諧版的動畫截圖後，引發大量討論聲浪，有網友指出「付費買大會員了，不會再續」、「B站矯枉過正」、「刷新了我對馬賽克的認識」、「不如直接把動畫下架算了」，也有網友表示「乾脆轉往巴哈動畫瘋看吧」。

B站曾經被中國央視點名低俗內容氾濫，過去已經有好幾部動漫作品被下架處理。除了B站的和諧風波持續炎上，百度貼吧在13日無預警隱藏2017年前的歷史紀錄，並發公告表示，為了進行系統升級維護，將暫時無法瀏覽2017年 1 月 1 日前的帖文。

15年來的帖子在一夜之間全數清空，被中國網友砲轟這樣的行為無非是現代版的焚書坑儒。而針對未來何時會恢復內容，百度目前尚無回應。

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