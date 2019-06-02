Switch《薩爾達節奏：節奏地牢 feat. 薩爾達傳說》宣布6月發售

日本 Spike Chunsoft 預定於 2019 年春天在 Nintendo Switch 主機上推出的《薩爾達節奏：節奏地牢 feat. 薩爾達傳說》（Cadence of Hyrule - Crypt of the Necrodancer feat. The Legend of Zelda／ケイデンス・オブ・ハイラル：クリプト・オブ・ネクロダンサー feat. ゼルダの伝説），正式宣布將於 6 月推出與玩家們見面！

本作為一款收錄每次進入迷宮探索時，迷宮內部構造與道具配置都會隨機產生改變的隨機生成迷宮 Roguelike 要素與節奏遊戲玩法相結合，帶給玩家們新奇迷宮探索樂趣的節奏動作迷宮探索《Crypt of the NecroDancer 節奏地牢》的遊戲玩法，與任天堂旗下人氣動作冒險 RPG《The Legend of Zelda 薩爾達傳說》的世界觀與相結合的特別合作新作遊戲。



而且在這次遊戲中，玩家們除了可以操縱《薩爾達傳說》的主角林克與薩爾達公主在熟悉的海拉爾地上世界與迷宮盡情探索冒險，並將會把本次收錄的《薩爾達傳說》BGM 音樂全新改編，讓玩家們能配合這些熟悉輕快的遊戲旋律來進行迷宮攻略，讓玩家們享受與之前的《薩爾達傳說》全然不同的全新冒險體驗！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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