《哥斯拉II：王者巨獸》影評：荷里活終於跟昭和怪獸接軌

一直覺得只有日本人才懂得拍怪獸特攝片，入場看《哥斯拉II：王者巨獸》時心想如果新作質素有庵野秀明《真哥斯拉》一半已要拍掌，誰知看過後感到萬分雀躍，直頭拍案叫絕，看怪獸片的震撼與興奮完全返晒嚟！現在一邊期待明年小栗旬主演的第三集《哥斯拉對金剛》，一邊將滿腔激情寫下此影評。本分分為不含劇透與劇透兩部分，讀者請自行睇路選擇。

【此部分不含劇透】

荷里活終於識拍怪獸片

荷里活1998年拍過一套《哥斯拉》，但結果恐龍變了大蜥蜴，最後被日本東寶拒諸門外，打入黑歷史，易名叫「斯拉」（Zilla）（後來此怪物更在2004年日本製《哥斯拉最後戰役》被正版哥斯拉一腳秒殺），到2004年終於得到官方認可還原再拍哥斯拉，第一集想還原1954年黑白片元祖哥斯拉的巨獸震攝與破壞力，但電影看了一大半卻遲遲未出現哥斯拉真身，就算有「勁揪俠」Aaron Johnson和「紅女巫」Elizabeth Olsen，觀眾也悶得發慌。直到今次第二集《王者巨獸》片商終於知道「怪獸片重點係怪獸唔係人」的真理，再加上今次哥斯拉不止單拖破壞還會跟其他怪獸打交，更一次過出現十多隻巨獸，主打哥斯拉、摩斯拉（Mothra）、拉頓（Rodan）及基多拉（Ghidorah），喜歡看怪獸片的我真是好興奮，完場後手舞足蹈振臂高呼：荷里活終於拍到日系怪獸片喇！

入場看《哥斯拉II：王者巨獸》時心想如果新作質素有庵野秀明《真哥斯拉》水準一半已經拍手掌，誰知看過後喜出望外。

提煉舊作精華再重製

不知大家觀後感如何？但我真的很亢奮，皆因哥斯拉不止造型、咆哮、動作和必殺技也跟過往日版一脈相承，就連電影中出現的其他怪獸也跟足原著，三頭龍基多拉拍出牠作為怪獸之王的霸者地位，出場氣勢甚至比哥斯拉更澎湃；看過舊作都知道飛蛾摩斯拉是代表愛與和平的正義使者，今次電影也拍到牠祥和善良的一面。可以說，《王者巨獸》之所以成功，是因為將舊電影中的一些非常重要元素精煉提取、再用心重製，讓觀眾再次感受這群巨獸的魅力。

摩斯拉維護生態平衡

早在1964年日本東寶便拍過《摩斯拉對哥斯拉》，直到1990年代東寶幾乎以全新特技每年Reboot一套哥斯拉電影，1992年便重拍平成版《摩》，不過故事卻與昭和版大相逕庭：摩斯拉由蟲結繭化蝶，然後跟兩位來自外星的小仙子一齊維護自然生態平衡；這位怪獸女王的受歡迎程度甚至脫離《哥斯拉》電影系列，於平成年間拍了三套自己做主角的電影，可想而知日本影迷對牠的熱愛。今次《王者巨獸》登場的摩斯拉角色設定還原度非常高，絕對能讓熟悉摩斯拉的影迷感到欣喜。

荷里活自1998年年拍過一套《哥斯拉》結果拍了大蜥蜴，最後被東寶拒諸門外，不被列入哥斯拉系列，更易名叫「斯拉」（Zilla）。

三頭龍基多拉熱血大戰

接著就是王者基多拉，這隻從1964年《戰龍哥斯拉之三大怪獸》便深受影迷愛戴的怪物之王，除了因為其三個龍頭加黃金色外形非常炫酷之外，其攻擊力和破壞力也在哥斯拉之上，因此被設定為哥斯拉畢生宿敵。兩隻怪獸打得最勁是1991年Reboot版《哥斯拉對王者基多拉》，電影就連本身的故事設定框架也非常厲害：跟《Avengers: End Game》一樣透過時空轉移改變未來，有人類為了想消滅哥斯拉從未來回到過去，在核爆前將哥斯拉轉換成三隻外形非常可愛的宇宙怪獸杜勒，結果卻異變成為比哥斯拉更可怕的三頭龍基多拉，最後本來消失了的哥斯拉再次被時空轉移回到現代與基多拉決一死戰，基多拉的一個頭被哥斯拉咬甩，再被人類裝上「義頭」變做機械基多拉，成為經典一幕。

今次《王者巨獸》基多拉同樣以萬獸之王Monster Zero身份重現，設定同樣上也跟1991年版有很多相似之處，當然最重要是跟哥斯拉大戰連場打得壯懷激烈，讓人熱血沸騰。

【下半部含劇透．慎入】

最強形態「紅蓮哥斯拉」

說到經典一幕，《王者巨獸》很聰明地將哥斯拉迷最期待的放了在最後，成為殺手鐧。一直以來，哥斯拉雖然有統一外形和必殺技「原子吐息」，不過因應不同電影劇情需要，哥斯拉在體型及外觀上也會作一定程度的改動，而大家心目中最強的哥斯拉形態就是在1995年《哥斯拉對戴斯特洛伊亞》中出現的「紅蓮哥斯拉」：哥斯拉在對付另一死敵戴斯特洛伊亞時，因為兒子哥斯拉二世死亡激發怒忿而大變身，包括體型變大、體溫急升1,180度、背鰭開始融化變紅，成為力量足以毀滅地球的「紅蓮哥斯拉」。而這個後來只有在遊戲中才再次出現過的最強形態，今次在《王者巨獸》中重現了，雖然只是短短數分數，但那份毀天滅地的震撼絕對是全片高潮。

1995年《哥斯拉對戴斯特洛伊亞》紅蓮哥斯拉

渡邊謙演出最感人一幕

以人類為重心的劇情部份都是老掉牙的梗，離不開一家人你救我、我保護你的情節，不過其中一幕卻令人動容：渡邊謙演的芹澤博士（芹澤的姓也是向舊作致敬）一直跟哥斯拉淵源甚深，從第一集開始甚至有點像個瘋漢一樣，明明哥斯拉踩死數十萬人摧毀一個城市，還要誓死捍衛哥斯拉是人類好朋友，盲撐「In Godzilla We Trust」；但到了今集他以神風敢死隊的精神及行動證明他對哥斯拉的忠貞和堅定時，過往所有恥笑也被他的大無畏所感化。

劇情上，芹澤教授被安排以人手搬運原子彈「餵飼」垂死哥斯拉，希望透過幅射再注入令牠變得強大.……也即是要一個受原子彈洗禮的日本人引爆原子彈來拯救世人，這種劇情上的擺弄，看來只有怪獸片才可以獲得道德批判的免責。（但了解傳奇影業背景的話總是覺得有點兒那個…）至於這到底是語重心長的反思還是不經大腦的諷刺，就要留待讀者自行判斷了。

《哥斯拉II：王者巨獸》不止哥斯拉一個還會跟其他怪獸打交，更是一次過出現十多隻巨獸，主打摩斯拉（Mothra）、拉頓（Rodan）及基多拉（Ghidorah）。

男主扮蝙蝠俠成敗筆

電影也不是十全十美的好，雖然大家對怪獸片劇情都不會有太多嚴密邏輯要求，不過總有些位讓人貽笑大方，例如作為歹角的Charles Dance（即是《Game Of Thrones》小惡魔爸爸）被稱為「生態恐怖份子」（這個名字本身也有夠好笑），但為什麼他要這樣做呢？他們又怎樣在大計得逞後自保生存呢？這些都沒有交待。

女主角Vera Farmiga（也即是《Conjuring》驅鬼大師）被認為患上失去兒子後的創傷後遺、因此希望透過怪獸血洗地球人，這一點在劇情上也得不到很廣泛的描寫及理據支持；最後整齣電影最令我無名火起是男主角Kyle Chandler的演出（雖然我很喜歡《海邊的曼徹斯特》但與他無關），本身已無甚主角臉的他不知為何每說兩句話其中一句就會扮蝙蝠俠聲線，「鬼食泥」般以喉嚨噴氣講話，又作狀又無必要，非常「硬」耳！

反觀女兒Millie Bobby Brown演出卻令人驚喜，特別是如果你有看《Stranger Things》的話，她那份倔强以及一個人也可以改變整個局世撐起半邊天的氣勢，也從劇集完全承襲到《王者巨獸》之中，每當她走過被哥斯拉摧毀的波士頓廢墟時，我便會禁不住想：Eleven快流鼻血用超能力吧！

後記：中國的怪獸一定是好怪獸

最後再來多點無關痛癢的聯想式吐槽。荷里活大片加入多國元素理所當然，特別是中國元素，放一個中國影星便能走進中國市場賺你個幾十億何樂而不為？上次《King Kong》格局小一點有景甜，今次群獸大戰自然要名氣再大一點。值得一讚的是，章子怡英文發音比「的士陳」更字正腔圓，明顯下過苦功，演技自然也難不到她。

章子怡角色陳博士就是在Google Search完很多傳說，之後當每一隻怪獸登場時也可以呼喚出牠的名字，讓觀眾共鳴，可謂任重道遠，不過從她身上總找到一些啼笑皆非的情節：第一是當她為證明自己是元老第一代「君主」成員時，找出一系列年輕時曾參軍的黑白照片，感覺就像《破壞之王》黑鬼達為哄騙周星馳學功夫而拿出跟李小龍的合成照一樣兒戲；第二，不關章子怡事，是我自己一個充滿喜感的腦補：電影第一幕的摩斯拉是在中國雲南出現，大家都知摩斯拉是好怪獸，既沒有傷害章子怡也沒有傷害地球人，情況就如《國產零零漆》中周星馳跟司令說暴龍很壞專捉小朋友來吃，司令回應「唔會，中國呢條一定唔會！」一樣。看完《王者巨獸》後我也在想：中國（出現）的怪獸，都一定是好怪獸！