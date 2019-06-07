《餐癮地城》台灣遊戲STEAM搶先體驗　結合美食料理及惡魔城冒險

《餐癮地城 Dungeon Munchies》是一款由規模僅三人的台灣獨立團隊所打造的作品，其結合美食料理以及惡魔城玩法的設計引起了不少玩家的興趣，成了今年台北國際電玩展上的焦點之一。而隨著遊戲開發到了一個穩定的階段後，開發團隊也在今日於Steam平台上展開了搶先體驗活動。

遊戲的搶先體驗定價為新台幣$250元，而至6月12號之前購買的玩家將皆享有九折優惠。搶先體驗階段的內容將提供至整體故事的第一章節結束，但直至遊戲抵達正式完工的階段前都會持續的免費加入新劇情、地圖和Boss，參與搶先體驗的玩家最後都會獲得完整的遊戲版本。

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而根據開發團隊所釋出的資訊，《餐癮地城 Dungeon Munchies》正式完工後也有計劃以付費DLC的形式新增額外內容，加入外賺或是支線挑戰任務等等要素。而遊戲脫離搶先體驗階段後也會調漲遊戲價格，想便宜入手的玩家可別錯過了這次的機會啊！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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