全軍破敵：三國Total War: Three Kingdoms攻略 新手入門需知(下)

在外國人氣不俗的策略經營遊戲系列Total War最新作《Total War: Three Kingdoms》全軍破敵：三國已經正式推出，今次舞台改為三國時代吸引不少未接觸或不太熟悉此系列的玩家加入，以下就為大寫一些新手須知和注意事項（下半部份），讓大家可以縱橫六合一統天下。

承接上半部份，如未看上半的讀者可以從以下連結回到文章上半部：

6. 傳奇角色和一般角色的分別

全軍破敵：三國遊戲角色數量極多，其中一些名留青史的角色（至於何謂名為青史則是由開發組決定，可能會跟一般人印像不太一樣）會作為「傳奇角色」登場；傳奇角色和一般角色兩者在數值上的差距很小，主要分別在於傳奇角色通常會有一些較強力的技能（大多雖然提升等級後才可習得），但最重要是在戰鬥時，若武將在戰場中生命值歸零便會真的戰死（當然也有機會在死前被俘），而傳奇角色則不會輕易陣亡，而是會以負傷的狀態，休息數回合後便可再次行動。因此想當然如果要組成軍隊征戰沙場，自然希望以傳奇角色為主軸。

孫仁即是孫尚香。

7. 多留意自己物品

如果玩家征戰較頻繁，會不時獲得新的裝備、隨從以及寶物；高級物品有非常強的能力，像下圖一比較便可見銀色（卓越等級）的武器效果比普通武器強一倍有多，換上高級裝備之後戰鬥力提升不止一個檔次。所以記得不時留意一下自己的裝備欄，隨時確保自己的武將有最好的裝備。

8. 細讀科技樹（改革） 預先計劃發展方向

遊戲中每5個回合（一年有4個回合，一回合即四季輪替）可以獲得一點數來投資技能樹（遊戲中稱為改革）。這些技能全都非常強力，在實際開始遊戲之前很建議抽時間仔細看一次，以便配合自己國家發展。最重要是發展一定要有計劃，不要隨便看到哪個覺得好就馬上點下去，還要考慮後續的科技以及機會成本（每5個回合才能點一次，5個回合是很漫長的...）。就像在攻略上半部也說過，如果到缺糧時才來發展農業就已經遲了；越有遠見便可以令國家發展得越順暢。

不用被密密麻麻的科技樹嚇怕，其實科技的顏色是對應各種建築物的顏色，也就是分別對應農業、商業、行政和軍事等範疇，將兩者結合起來就簡單多了。

其中一個很建議的科技是「官署宦官」，效果是可配置行政官員數+1，因為行政官員可以大幅提升其所配置的郡的收入，配在一些經濟發達的地區便非常強力。另外還會視乎所指派武將而有額外提升效果，文官通常是進一步增加收入，武將則多為增加徵兵速度等，不論何者都非常實用。因此盡快取得行政官員是玩家早期主要目標之一。另外科技樹至少要以一個帶兵種的末端為目標：因為一些科技會附帶解鎖一個特殊兵種，這些特殊兵種戰力極強（比普通兵種強不止一倍），當雙方兵力差距不大時，兵種強度就成了勝敗關鍵。

9. 組成軍隊及戰鬥相關

除了經營內政和外交之外，遊戲最重要部份當然是打仗，而要打仗就要籌組軍隊，一支軍隊最多可以有5個武將，每個武將最多可以帶6支部隊，不過還是那句話，全軍破敵：三國中所有東西都要先行計劃、按部就班，編組軍隊也是一樣。首先每個回合都可配置的部隊數目有上限，不能在一回合內「無限爆兵」生一大波軍隊出來，其次是軍隊需要維持費，如果擴軍太快，就會令收入大幅減少，拖慢經濟發展。

只有四支軍隊的筆者，軍隊維持費已達6千多元...所以打仗是真的很燒錢的。

玩家攻擊敵方部隊/城池或被敵人攻擊就會展開戰鬥，戰鬥會進入像是《世紀帝國》般的即時戰略模式，控兵、陣形選擇會大大影響勝敗結果；不過筆者本身不太擅長即時戰略遊戲，所以基本上都是用自動戰鬥。在戰鬥開始之前系統會預測戰鬥結果，預測在自動戰鬥下是100%準確（至少暫時還沒試過預測勝利但自動戰鬥打輸）。如果預測結果是「惜敗」或「慘勝」的話可以嘗試自己指揮戰鬥來爭取更好結果；但如果優勢十分明顯時通常都自動戰鬥省時間就算了，始終載入戰場和實際戰鬥都頗花時間。

10. 移動部隊的注意事項

遊戲中大部份操作在回合結束之前都可以回手，例如建築物如果點了升級但最後還是不想升的話在回合結束之前都可以隨時取消；但移動是不能回頭的，走一步就算一步，這是因為移動部隊牽涉到視野，當然不會讓你先走幾步開了視野後再「回手」重新部處那麼划算。移動方法是點擊選擇部隊後再按右鍵；按實右鍵拖放可以預覽前往該地點的路線和所需回合數；但注意系統自動生成的路線不一定是最短距離，所以不能完全依賴系統。

森林、過河上下岸時會大幅減慢移動速度，而在道路上就可以走得更遠，所以有時繞過樹林可能會走得更遠。

行軍時有數個狀態可以選擇，分為普通、強行軍、伏擊和紮營。一般情況都是維持著一般狀態；而趕路就可以用「急行軍」，可以增加50%移動距離。但注意急行軍狀態除了不能發動攻擊之外（不能移動完馬上攻擊），最重要是注意急行軍會消耗較多疲勞值，而過勞的軍隊會受到極大戰力懲罰，疲勞部隊開戰基本上和自動敗北沒有分別，所以趕路歸趕路但切記還是要注意部隊狀態。