《末世騎士：創世紀》Darksiders系列新作：首度採用俯瞰視角

【《末世騎士：創世紀》Darksiders Genesis】THQ Nordic 早前公開的新作首先於於知名媒體IGN搶先揭露，確認為《末世騎士》系列新作《末世騎士：創世紀》，玩家將以四騎士的「爭鬥」為主角，操作玩法更從原本的第三人稱改為俯瞰視角的動作遊戲，並將會在PS4、Xbox One、Nintendo Switch、PC以及Google 雲端遊戲平台Stadia推出。

根據先行揭露的資訊，本作將為《末世騎士》的前傳作品，管理天使與惡魔兩屆平衡的焦灼議會創立了天啟四騎士，分別是戰爭、死亡、爭鬥、憤怒。在本作當中戰爭與爭鬥接到了新的任務，而惡魔之王路西法依然在地獄中策劃如何破壞平衡，為了達成他的野心賦予了許多力量給地獄中的惡魔主宰，戰爭與爭鬥將前往地地獄獵殺這些主宰，推翻惡魔想要破壞萬物和平的陰謀。

遊戲尚未由 THQ Nordic 正式公開發行日期，值得注意的是這次新增了Nintendo Switch以及Google Stadia ，或許緊接著將全球實況揭露的Google Stadia發表會，將有機會看到更多《末世騎士：創世紀》實機畫面。

《末世騎士：創世紀》將會在 PS4、Xbox One、Nintendo Switch等平台推出。（Darksiders Genesis官方圖片））

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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