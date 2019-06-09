E3前夕《Elden Ring》曝光　權力遊戲 RR Martin x 隻狼宮崎英高

【Elden Ring PS4 · Xbox One】不斷洩露的消息持續提醒著玩家年度大事E3電玩展即將到來，在萬代南夢宮英文網站上，由公開了《隻狼》開發商FromSoftware跟《冰與火之歌》（《權力遊戲》）作者George RR Martin的合作作品《Elden Ring》。

早在這之前關於這項合作一直就有許多傳言出來，根據官網表示，本作將由知名製作人宮崎英高與奇幻小說家George RR Martin打造全新的世界，並且同樣是奇幻動作遊戲類型，《Elden Ring》更是FromSoftware有史以來最大的作品。

根據官網表示，本作將由知名製作人宮崎英高與奇幻小說家 George RR Martin 打造全新的世界。（萬代南夢宮官網截圖）

目前僅公開了主視覺圖以及會同時發售在PS4、Xbox One、PC平台上，由於今年SIE並未舉辦展前發表會，玩家最快可以在Xbox One的全球實況發表上得知這款遊戲的更多詳情。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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